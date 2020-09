Jüterbog

„Wer mich nicht kennt, ist wahrscheinlich kein Jüterboger“, sagt Rudolf Popp. Wenn der 84-Jährige durch seine Heimatstadt geht, ist der Gruß „Guten Tag, Herr Doktor“ sein ständiger Begleiter. Über Jahrzehnte war Popp Jüterbogs Kinderarzt und viele seiner ehemaligen Patienten und deren Eltern erinnern sich noch immer an den sportlichen Typ im weißen Kittel.

„Es klingt aufregender, als es war“

Eine weitere Besonderheit steht kleingedruckt in Popps Ausweis und hat sein Leben lang bei vielen für hochgezogene Augenbrauen gesorgt: „ Schießplatz Jüterbog“ steht als Popps Geburtsort in seinen Dokumenten. Doch so aufregend wie die Szenen im Kopfkino, die dann oftmals gleich losflimmern, war es nicht, versichert Rudolf Popp – der nicht im Donnern der Kanonen im Schützengraben zum ersten Mal seine Mutter sah, sondern in einem ganz normalen Bett im Militärhospital.

Rudolf Popps Eltern Hertha und Herbert vor dem II.Weltkrieg. Quelle: privat

„Eigentlich stammten meine Eltern aus Dramburg in Hinterpommern“, erzählt Popp, „sie waren aber schon in den 30er Jahren nach Altes Lager gekommen, weil mein Vater Herbert als Gartenbautechniker keine Arbeit mehr fand und ihm beim Bau der Militärsiedlungen eine Stelle als Buchhalter angeboten worden war.“ So siedelte die Familie ins Brandenburgische um. Auch Popps Mutter Hertha, die eigentlich Krankenschwester war, kam in der Buchhaltung des Schießplatzes unter.

Keine anderen Bekannten mit gleichem Geburtsort

Als Popp im Februar 1936 auf die Welt drängte und bei seiner Mutter die Wehen einsetzten, war die Entbindung im Militärlazarett das Naheliegendste. „Sicherlich bin ich nicht das einzige Kind gewesen, das dort zur Welt kam, aber mir ist später niemand anderes begegnet, der auch dort geboren wurde“, sagt Popp.

Kindheit am Rande des Exerzierplatzes

Auch der Alltag seiner Kindheit spielte sich größtenteils am Rande des Übungsplatzes ab, denn das Siedlungshaus in der so genannten Artillerie-Siedlung, in dem die Familie damals lebte, grenzte unmittelbar an das Areal.

„Das Betreten war uns natürlich streng verboten, aber welcher Junge in dem Alter würde sich daran halten?“, blickt Rudolf Popp auf seine Jünglingszeit zurück. Oft schlich er sich mit Freunden heimlich auf das Schießplatz-Gelände, um aus der Ferne Soldaten beim Exerzieren und das Verladen der Munitions- und Waffentransporte zu beobachten.

Rudolf Popp mit einem Porträt, das der bekannte Rietzer Maler Walter Lauche von ihm einst malte. Quelle: Uwe Klemens

„Meine Mutter hatte deswegen bestimmt viele schlaflose Nächte, denn natürlich haben wir auch mit dem Pulver aus Fundmunition und Blindgängern experimentiert, aber zum Glück ist, bis auf das eine Mal, wo sich einer meiner Freunde das Gesicht leicht verbrannt hatte, nichts Schlimmeres passiert“, erinnert sich Popp.

Die Narbe von damals sieht man noch heute

Die eigene körperliche Erfahrung mit dem Unheil des Krieges machte Rudolf Popp während der letzten Kriegstage, als sich der Splitter einer von russischen Soldaten abgefeuerten Granate durch seinen Oberarm bohrte. „Zum Glück wusste meine Mutter als Krankenschwester, was zu tun war. Ein halbes Jahr hat es gedauert, bis die Wunde verheilt war, die Narbe von damals sieht man noch heute“, so Popp.

Der Vater fiel im Krieg

Fünf Jahre nach dem Kriegsende zog Popp mit seiner Mutter und seiner ein Jahr jüngeren Schwester in die Schulsiedlung um. Sein Vater Herbert war ein Jahr vor Kriegsende gefallen. Die Todesnachricht, die zusammen mit den Habseligkeiten des Vaters von der Front kam, musste der junge Rudolf Popp der Mutter überreichen. „Den Schmerz hat meine Mutter nie verwunden“, blickt er zurück.

Als Arzt kam er dann später wieder in seine Heimatstadt zurück. Menschenleben zu bewahren, anstatt sie auf dem Schlachtfeld zu opfern, war Zeit seines Lebens seine Profession.

Von Uwe Klemens