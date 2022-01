Jüterbog

Jüterbogs Ordnungs- und Rechtsamtsleiter Joachim Wasmansdorff geht in den Ruhestand. Fast 30 Jahre bekleidete der inzwischen 65-jährige, der zugleich auch 1. Stellvertretender Bürgermeister ist, einen der wichtigsten Posten in der Stadtverwaltung. In der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde der eher gebürtige Niedersachse, der eher still im Hintergrund agierte, aber nur selten.

Wasmansdorffs Nachfolgerin wird die Rechtsanwältin Christiane Lindner-Klopsch, die aus Luckenwalde stammt und in ihrer Heimatstadt seit 2000 eine eigene Kanzlei betrieb, die sie für ihre neue Funktion aufgegeben hat. Bis zu seinem letzten Arbeitstag Ende Februar wird Wasmansdorff seine Nachfolgerin einarbeiten.

Joachim Wasmansdorff kam durch Waldbröl nach Jüterbog

„Schön war es eigentlich immer. Zum einen, weil der Aufgabenbereich so unendlich vielfältig ist, zum anderen, weil sich die Mannschaft im Rathaus als echtes Team versteht, aus dem ein gutes, vertrauensvolles Miteinander entstanden ist“, blickt Joachim Wasmansdorff auf den letzten Metern seiner beruflichen Karriere dankbar zurück.

Nach Jüterbog gekommen ist der Wilhelmshavener durch eine Suchanzeige des Waldbröler Arbeitgeber-Verbandes. „Die Waldbröler wollten ihrer damals neuen Partnerstadt Jüterbog beim Aufbau einer gut funktionierenden Verwaltung unter die Arme greifen. Dass ich zu diesem Zeitpunkt bereits seit fünf Jahren in einer großen Kanzlei in praktisch alle Rechtsbereichen tätig war und für die Stadt Wilhelmshaven als Rechtsreferendar gearbeitet hatte, spielte bei der Entscheidung sicher eine große Rolle“, beschreibt Wasmansdorf. Er hatte damals Glück, dass sich die Jüterboger, trotz sechs weiterer Mitbewerber, für ihn entschieden.

Wasmansdorff: Zusammenarbeit mit Feuerwehr war prägend

„Auch privat war es genau der richtige Zeitpunkt, denn ich war neugierig genug auf neue Herausforderungen überhaupt, auch auf Möglichkeiten am Mitgestalten nach der Wende, und meine damalige Freundin hatte mich gerade verlassen, so dass ich ungebunden war“, erzählt der Jurist.

Zu seinen wichtigsten beruflichen Erfahrungen zählt Wasmansdorff die Fülle von Gerichtsverhandlungen, bei denen er die Stadt sogar bis zum Bundesverwaltungsgericht vertreten durfte. „Eine mich auch menschlich unheimlich prägende Erfahrung war die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes. „Zu sehen, was die Kameraden leisten und wie sie zum Wohl der Allgemeinheit ihre Gesundheit und ihr Leben riskieren, hat mich begeistert und Respekt abgerungen“, so Wasmansdorff.

Auch seine Nachfolgerin wurde auf ihre neue Stelle im Jüterboger Rathaus durch eine Ausschreibung aufmerksam. „Die Stellenbeschreibung, auf die ich zufällig auf der Webseite der Stadt stieß, erschien mir wie für mich gemacht, keine zehn Tage nach dem Lesen gab ich meine Bewerbung im Rathaus ab“, schildert Christiane Lindner-Klopsch. Das Zünglein an der Waage bei ihrer Entscheidung sei die Coronakrise gewesen, die ihre Arbeit als freie Anwältin zunehmend schwerer werden ließ, erzählt die 49-jährige Volljuristin.

Juristerei war Traumberuf der Nachfolgerin Lindner-Klopsch

Wie für ihren Vorgänger war die Juristerei schon seit ihrer Jugend ihr Traumberuf. „Ich liebe Bücher und hatte schon damals einen ganz, ganz großen Gerechtigkeitssinn. Für beides, also das umzusetzen, was ich aus den Büchern gelernt habe und dabei anderen Menschen zu helfen, schien mir der Juristen-Beruf am besten geeignet“, so Lindner-Klopsch.

Mit 25 hatte sie das zweite Staatsexamen in der Tasche und erwarb sich in einer Kanzlei in Münster die ersten Sporen, bevor sie in ihrer Heimatstadt den Sprung in die Selbständigkeit wagte. An ihrer neuen Aufgabe im Jüterboger Rathaus schätzt sie jetzt die Vielfalt und die damit verbundenen Herausforderungen.

