Schaufenster sollen attraktiver werden

Jüterbog

Sie gelten als Aushängeschild und werben nicht nur für sich selbst, sondern immer auch für den Ort: Schaufenster. In Jüterbog werden diese immer häufiger zur Anti-Werbung. Dann nämlich, wenn die Geschäftsräume dahinter nicht genutzt werden und dem Besitzer der äußere Eindruck egal ist.

Chance auf positive Veränderung

Mit dem in diesem Jahr von der Industrie- und Handelskammer ( IHK) neu aufgelegten Städtewettbewerb „Cityoffensive“ gibt es nun Hoffnung, dass sich daran kurzfristig etwas ändern könnte. „Wir als Stadt haben uns in der Vergangenheit mehrmals an diesem Wettbewerb beteiligt und konnten mit Hilfe des Preisgeldes mehrfach Projekte realisieren“, schilderte Jüterbogs Stadtmarketing-Beauftragte Kathrin Burghardt am Dienstag im Stadtmarketing- und Wirtschaftsausschuss der Stadt. Für den diesjährigen Wettbewerb habe die Verwaltung in den zurückliegenden Wochen bereits an einer Idee gearbeitet, zu deren Einzelheiten sie sich jedoch mit Blick auf die Mitbewerber und die noch vier bis zum Bewerbungsende verbleibenden Wochen derzeit nicht öffentlich äußern könne.

Andererseits braucht die Idee das öffentliche Interesse und Mitstreiter aus den Reihen der Geschäftsinhaber und Hausbesitzer, ergänzte Wirtschaftsförderer Andreas Rau, weshalb das angedachte Projekt dann doch in etwa umrissen wurde. Leere und oft sogar verwahrloste Schaufenstersollen mit finanzieller Unterstützung des Preisgeldes so umgestaltet werden, dass man sich als Jüterboger nicht mehr schämen muss, wenn Besucher von außerhalb durch die Stadt schlendern. Auch das Lebensgefühl für die Jüterboger selbst würde sich auf diese Weise verbessern. Sowohl die Geschäftsleute als auch die Stadtkasse hätten etwas davon, wenn Touristen wiederkämen, weil sie das Jüterboger Flair als angenehm empfanden.

Idee braucht Mitstreiter

Nicht nur bei der Umsetzung der Idee braucht es die Mitwirkung der Jüterboger, sondern schon bei der Beantragung. Denn ausschließlich Vereine sind als Wettbewerbsteilnehmer zugelassen, weshalb die Stadt auf die Mitwirkung der beim Heimatverein angesiedelten Interessengruppe Innenstadt hofft und darauf, dass sich möglichst bald auch Schaufenster-Inhaber in der Stadtverwaltung melden, die mitmachen wollen.

Insgesamt 10 000 Euro Preisgeld stellen die IHK und das Land Brandenburg in diesem Jahr zur Verfügung. Kriterien für die Vergabe seien, wie stark sich eine Innenstadt durch die Wettbewerbsidee tatsächlich dauerhaft beleben lasse und wie viele Mitstreiter durch das Projekt ihre Aktivitäten dauerhaft miteinander vernetzen, erläuterte Ausschuss-Mitglied Doreen Jannek, die als Marketing-Beauftragte der VR-Bank Fläming mit in der Vergabe-Jury der City-Offensive 2020 sitzt.

Die in den zurückliegenden Jahren prämierten Ideen reichen von der Riesen-Modenschau als Publikumsmagnet bis zur einheitlichen Rabatt-Karte aller Händler eines Ortes, erläuterte Jannek. Offizieller Bewerbungsschluss ist am 11. Februar, bereits am 23. Februar wird die Jury über die Preisvergabe entscheiden. Unmittelbar danach wollen Burghardt und Rau über die Details der Schaufenster-Idee sprechen.

Kritik aus dem Ausschuss am Zeitplan

Trotz der guten Idee äußerten einzelne Ausschussmitglieder und sachkundige Einwohner Kritik am Ablauf. „Der Wettbewerb startete vor dreieinhalb Monaten, aber erst jetzt, vier Wochen vor dem Ende, wird der Ausschuss eingebunden. Da stimmt die Zeitrelation nicht“, lautete der wichtigste Kritikpunkt. Eventuell habe man so die Möglichkeit weiterer, guter Ideen verschenkt. Sollte die Schaufenster-Idee bei der Jury Anklang finden, hat die Stadt bis zum Jahresende Zeit, mit der Umsetzung zu beginnen.

Von Uwe Klemens