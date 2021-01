Jüterbog

Wenn Ralf Anis und Marcus Neuhaus mit ihrem dicken Mercedes durch die Straßen rollen, ist ihnen die Aufmerksamkeit vieler Menschen sicher. Wenn ihnen zuweilen zugewunken wird, geschieht das meist aus Dankbarkeit, denn die beiden tun das, was früher als anrüchiger Beruf galt: Anderer Leute Dreck entsorgen.

Sammelplatz für die Mülltonnen im Baustellenbereich an der B 102. Quelle: Uwe Klemens

Wer ihnen dabei über die Schulter schaut merkt schnell, dass das nicht nur ein wichtiger, sondern auch ein Knochenjob ist. Jetzt in Coronazeiten erst recht. Nicht nur, weil durch das Zuhause-Bleiben-Müssen die Menge an Hausmüll und vor allem an Kartonagen sprunghaft angestiegen ist und die Touren dadurch länger dauern, sondern auch, weil die Hygiene-Auflagen auch für sie gelten und die Arbeit zusätzlich erschweren.

Mehr Müll und Altpapier durchs Homeoffice

„Weil so viele Menschen plötzlich im Homeoffice waren, stieg gleich zu Beginn des ersten Lockdowns die Menge des produzierten Hausmülls deutlich an, hat sich aber inzwischen wieder fast normalisiert“, beschreibt Verbandsvorsteher Holger Riesner vom Südbrandenburgischen Abfallszweckverband (SBAZV) die Herausforderung, vor der die 90, an den Standorten Luckenwalde, Ludwigsfelde und Niederlehme stationierten Fahrer der Entsorgungsfahrzeuge stehen. Anders als beim Restmüll, steigt das Aufkommen an Altpapier durch die Zunahme des Online-Versands kontinuierlich weiter und liegt derzeit rund fünf Prozent über dem Vor-Corona-Niveau, so dass manche Touren inzwischen zwei Mal gefahren werden müssen.

Marcus Neuhaus beim Einhängen der Mülltonnen. Quelle: Uwe Klemens

Mit der Einführung eines versetzten Dienstbeginns, so dass sich die Fahrzeugbesatzungen nicht mehr begegnen und der generellen Verpflichtung zum Tragen einer Maske innerhalb von Räumlichkeiten reagierte man im Unternehmen auf die Hygiene-Regeln. Innerhalb der Fahrzeuge greift die Maskenpflicht erst dann, wenn noch ein dritter Mann an Bord ist, weil zwischen Fahrer- und Beifahrersitz genau 1,50 Meter Platz ist.

Beruf ist schön, aber auch anstrengend, sagen die Müllwerker

„Es ist ein schöner Beruf, der zwar anstrengend, aber auch abwechslungsreich ist und am meisten Spaß macht, wenn man Kollegen hat, mit denen man sich gut versteht“, sagt Rolf Anis, der seit 34 Jahren als Müllwerker/-kraftfahrer arbeitet und damit zu den dienstältesten SBAZV-Mitarbeitern gehört. Dass ihm der Zusammenhalt des Teams in der Coronazeit fehlt, gesteht der 59-Jährige unumwunden. Die früher übliche, morgendliche Dienstberatung aller Fahrer war für ihn immer ein schöner Start in den Arbeitstag, der nun fehlt.

Ralf Anis sitzt in dieser Schicht zumeist am Steuer des Müllautos. Quelle: Uwe Klemens

Dass nicht jeder für diesen Job gemacht ist, weiß Anis auch, denn er hat schon viele kommen und gehen sehen, denen die Arbeit zu schwer war. „Mit einfach mal schnell ’ne Tonne an den Haken zu hängen, wie manche glauben, ist es nicht getan, denn man muss gleichzeitig noch auf den Verkehr um einen herum, auf Mann hinten auf dem Tritt und auf die eigene Sicherheit achten und auch kräftig zupacken können“, beschreibt Anis den Arbeitsalltag. Wer fährt und wär anhängt, wird abgewechselt. Nur dort wo viele Tonnen stehen, steigen beide aus und bugsieren die zwischen 80 und 250 Kilogramm wiegenden Behälter über holprige Bürgersteige und sandige Wege.

Ralf Anis am Steuer und Marcus Neuhaus fahren zur nächsten Sammelstelle. Quelle: Uwe Klemens

„Das Klischee vom dreckigen Müllwerker gibt es heute zum Glück nicht mehr“, freut sich sein Kollege Marcus, der seit fünf Jahren mit dabei ist. „Manchmal stehen die Kunden dabei, wenn wir die Tonnen leeren und geben uns ein ’Danke’ mit“, erzählt der 37-jährige Jüterboger. Die Freude darüber hilft ruhig zu bleiben, wenn es in engen Straßen mal wieder ein Hupkonzert gibt, weil drängelige Zeitgenossen nicht am Müllauto vorbeikommen und die eine Minute nicht warten können.

Der Fankreis kommt zum Zuschauen

Im Gegenzug haben die Müllfahrer auch einen großen Fankreis, nämlich die Kinder. Dass Kita-Erzieherinnen am Leerungstag mit ihren Schützlingen manchmal extra zum Zuschauen kommen, macht die Besatzung des dicken Mercedes und all ihre anderen Kollegen mächtig stolz.

Dritter im Bunde von Fahrzeug 183 ist Kevin Denczyk, der in dieser Woche aber frei hat, um endlich mal Überstunden abzubummeln. Seit fünf Jahren kümmert sich der Reinsdorfer um den Zusammenhalt im gesamten Team und organisiert seit Jahren das jährliche Sommerfest und die Kollegen-Weihnachtsfeier. „Das Wichtigste ist doch der Zusammenhalt. Wenn sich alle bei ihrer Arbeit wohl fühlen, funktioniert alles besser und jeder ist zufrieden“, erläutert Denczyk den Grund seines Engagements. Für ihn und seine Kollegen steht fest: Müllfahrer ist der schönste Beruf den es gibt.

Von Uwe Klemens