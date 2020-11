Jüterbog

Vor gut einem Jahr hatte der Carneval Club Jüterbog (CCJ) den Beginn der fünften Jahreszeit noch mit einem großen Umzug und dem traditionellen Programm auf dem Marktplatz eingeläutet. Anlässlich der 40. Session folgte ein feuchtfröhlicher Partymarathon mit nur wenig Schlaf für die Karnevalisten. In der Saison 2020/21 dagegen wird alles anders. Dort droht dem CCJ eine unfreiwillige Verschnaufpause.

Wegen Corona hatten sich die Mitglieder schon frühzeitig dafür entschieden, einen Karnevalsumzug in diesem Jahr nicht durchzuführen. Darauf verzichten, die Stadtherrschaft an sich zu reißen und die Karnevalssaison auch im Jahr 2020 traditionell zu eröffnen, wollen sie aber nicht. Denn wie der CCJ-Präsident erklärt, dient die jährlich aufs Neue vorbereitete Szenerie nicht nur der Unterhaltung, sondern sie transportiert auch immer eine Message. „ Karneval gehört zur Brauchtumspflege und das kann man nicht einfach absagen“, findet Axel Richter.

Anzeige

Lesen Sie auch: Jüterbog Helau! – CCJ eröffnet 40. Session

Gemeinsam mit Bürgermeister Arne Raue (WsJ) habe man sich deshalb auf eine coronataugliche Lösung am Mittwoch geeinigt. „Wir werden die Schlüsselübergabe machen – aber nur mit den Prinzenpaaren“, erklärt Axel Richter. Den Ort hält der CCJ-Präsident lieber geheim. Denn er kennt er die Jüterboger Narren und weiß, dass auch sie jedes Jahr mit Freude am 11. November vor dem Rathaus dabei sind. Eine solche Menschenansammlung könne man sich laut Axel Richter aber in diesem Jahr nicht erlauben.

Dass die 41. Session in Jüterbog eher ruhig wird, ist für die Mitglieder des CCJ zwar schade, aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Axel Richter sieht es positiv und ist sich sicher, dass der CCJ im kommenden Jahr wieder voll durchstarten kann. Passend zur aktuellen Lage lautet das diesjährige Motto in Jüterbog „Maskenball im Narrenstall – Wir feiern Karneval auf jeden Fall“. Laut Axel Richter habe man in diesem Jahr auf größere Ausgaben verzichtet und stattdessen alte Kostüme und Requisiten aufgearbeitet und wieder verwendet. „Es ist sozusagen ein Reloaded“, so der Präsident.

Kinderprinzenpaar hofft auf mehr Glamour in 2021

Die Veranstaltungen im Schmied wird es in dieser Session allerdings nicht geben. Die Karnevalisten aus Jüterbog hoffen aber darauf, dass sie vor dem Ende am Aschermittwoch wenigstens intern noch eine kleine Feier ausrichten können. Immerhin haben sich die Kindertanzgruppen seit August auf ihren großen Auftritt vorbereitet – bevor das Training dann vor zwei Wochen wieder eingestellt werden musste.

Das Kinderprinzenpaar des CCJ in der Saison 2020/21: Piet I. und Lucie I. Quelle: Isabelle Richter

Auch Prinz Piet I. hatte sich seine erste Session als Adliger anders vorgestellt. „Ich wollte unbedingt mit der Stretch-Limo fahren“, erzählt er. Lucie I. hatte außerdem schon seit fünf Jahren beim CCJ auf den Tag hingefiebert, endlich Prinzessin zu sein. Neben dem großen Prinzenpaar Marco IV. und Corinna III. sind Piet und Lucie das Kinderprinzenpaar. Kennengelernt hat sich der adlige Nachwuchs sich auf Nachfrage bei Piet I. übrigens bei einer „Pullerparty“. Damit die Träume der beiden nicht ganz im Sand verlaufen, werden sie die voraussichtlich auch 42. Session noch einmal in vollem Umfang feiern können.

Auch Fred Witschel, Präsident des Karnevalverbandes Berlin-Brandenburg (KVBB), erklärt, dass sich alle Karnevalisten vor wenigen Wochen noch sich riesig auf eine kleine Saisoneröffnung gefreut hatten. Mit dem erneuten Lockdown scheint dies nun unmöglich. Laut Witschel werden die Vereine die fünfte Jahreszeit am Mittwoch mit vielen kreativen Ideen trotzdem einläuten. Geplant sind unter anderem virtuelle Schlüsselübergaben oder ein Autokorso. Und auch, wenn es in diesem Jahr nicht dasselbe ist, gibt der Präsident des KVBB zu verstehen: „Wir haben unseren Optimismus nicht verloren.“

Von Isabelle Richter