Frist der Einsichtnahme läuft bald aus

Jüterbog

Bisher ist nur ein Bürger persönlich vor dem Bauamt der Stadt Jüterbog erschienen, um sich über den Entwurf des neuen Flächennutzungsplans zu informieren. Ausgerechnet an diesem Tag war das Amt wegen gleich mehrerer Krankheitsfälle geschlossen. Ansonsten habe noch niemand vorgesprochen, berichtet Maud Decker, zuständige Sachbearbeiterin für Stadtplanung im städtischen Bauamt. Sie blättert in einem der beiden Aktenordner, die bei ihr bereitliegen, um dort Einsicht zu nehmen.

Denn im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung liegt der Vorentwurf seit dem 29. Januar im Rathaus II im Raum 105 im Erdgeschoss am Mönchenkirchplatz 1 aus. Während der Dienstzeiten kann man noch bis zum 28. Februar Einblick nehmen, um sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, die verschiedenen Lösungen, die für die Neugestaltung und Entwicklung der Stadt Jüterbog in Erwägung gezogen werden und über deren voraussichtlichen Auswirkungen informieren.

Im Bauamt oder von zu Hause aus

Wer sich aber nicht durch die beiden Ordner wühlen will, kann auch online zu Hause am Computer den Vorentwurf studieren. Dazu muss man einfach nur www.jueterbog.eu eingeben und dann unter „Stadtplanung“ auf „Bauleitplanung“ klicken. Dann ist man an der richtigen Stelle und kann auch außerhalb der Öffnungszeiten per E-Mail seine eigenen Nutzungsideen und Bedürfnisse für die Grundstücke äußern sowie Hinweise geben und Veränderungsvorschläge machen.

Diese Möglichkeit, so Stadtplanerin Maud Decker, sei bisher auch nur von einem Bürger wahrgenommen worden.

Und das überrascht die Mitarbeiter der Stadtverwaltung ebenso wie die Kommunalpolitiker, besonders was die Kernstadt betrifft. So war beim Workshop mit Experten für die Ortsteile eine rege Beteiligung zu verzeichnen, doch beim Workshop für die Stadt war die Resonanz gering ( MAZ berichtete).

Plan soll bis 2035 gelten

Zu den wenigen Teilnehmern zählte der Stadtverordnete Falk Kubitza ( SPD), der darüber im Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketingausschuss (WSA) wie auch im Bau- und Sanierungsausschuss ( BSA) darüber berichtete. „Die restliche Zeit bis zum 28. Februar sollten die Bürger noch nutzen, um ihre Anregungen und Hinweise einzubringen“, empfiehlt er. Und die WSA-Vorsitzende Jaqueline Neumann (BBJ) ergänzte, dass die Auslegung wohl ungünstig terminiert worden sei, weil sie unter anderem in die Winterferien fiel. Auch sie empfahl, jetzt die Gelegenheit zu nutzen, „denn später ist die Enttäuschung groß“. Immerhin gilt der Flächennutzungsplan bis 2035.

Info: Öffnungszeiten: montags bis freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr und außerdem montags und mittwochs von 13 bis 15.30 Uhr, dienstags von von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 13 bis 18 Uhr.

Adressen: Stadt Jüterbog, Postfach 1352, 14902 Jüterbog, oder per E-Mail: bauamt@jueterbog.de

Nähere Informationen unter: www.jueterbog.eu/Stadtplanung/Bauleitplanung

Von Hartmut F. Reck