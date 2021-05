Jüterbog

Die Kirchenmusik im evangelischen Kirchenkreis Zossen-Fläming hat zwei neue Gesichter. Anfang Mai übernahm Manuel Gera die Nachfolge des bisherigen Kreiskantors Peter-Michael Seifried. Auch Geras Frau Anne-Katrin, die ihren Mann während des gemeinsamen Kirchenmusik-Studiums in Düsseldorf kennenlernte, wird als Kantorin in den Umland-Gemeinden von Luckenwalde und Jüterbog arbeiten. Jüterbog ist das neue Zuhause des Paares, das zuletzt in Hamburg lebte und wirkte.

Mit Spontanität auf nach Brandenburg

Dass die beiden Spontanität besitzen, zeigt die Geschichte ihrer Bewerbung in Brandenburg. „Die Stelle in Jüterbog ist uns praktisch vor die Füße gefallen“, erzählt der 57-jährige Musiker. Während eines mehrtägigen Orgelsymposiums, das letzten Herbst in Jüterbog stattfand, gehörten die beiden zu den Referenten. Vor allem ihre langjährigen Erfahrungen, Kinder und Jugendliche für das Orgelspiel zu begeistern, fanden bei den Teilnehmern des Symposiums großen Anklang. Ganz nebenbei erfuhren Anne-Katrin und Manuel Gera von der gerade frei werdenden Kreiskantoren-Stelle. „Weil die Bewerbungsfrist endete, musste wir uns binnen einer Woche entscheiden“, so Manuel Gera.

Die Kirchenmusik nach der Pandemie wiederzubeleben, sieht Gera als derzeit größte Herausforderung. „Das Erste wird sein, dass wir viele Draußen-Veranstaltungen machen werden, unter freiem Himmel gemeinsam singen, beten und musizieren, denn das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit und das Bedürfnis nach Musik ist bei vielen Menschen inzwischen riesengroß“, so der Kirchenmusiker. Fahrrad-Gottesdienste und Konzerte, bei denen auch Kinder ihr Können auf der Orgel unter Beweis stellen können, gehören zu den ersten konkreteren Ideen.

„Wir kooperieren wahnsinnig gerne“

Bewerkstelligen will Gera diese große Aufgabe nicht im Alleingang. „Wir kooperieren wahnsinnig gerne, weil wir wissen, wie anregend das für alle Beteiligten ist. Meine Frau und ich geben nicht nur gerne unsere Erfahrungen weiter, sondern nehmen auch gerne Erfahrungen anderer Menschen auf“, so Gera.

Auf der Orgel zu hören ist er an diesem Sonntag beim Gottesdienst in der Nikolaikirche. Anne-Katrin Gera spielt zu Himmelfahrt erstmals in der Dorfkirche in Woltersdorf.

Von Uwe Klemens