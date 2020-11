Kitabetrieb „Spiel mit“ erst ab Mittwoch 25.11 wieder möglich

Jüterbog

Im MAZ-Artikel „ Jüterbog und Dahme: Schulen betroffen“ vom 20. November 2020 wurde berichtet, dass der vollständige Betrieb in der Kita „Spiel mit“ wieder ab Montag, dem 25. November gewährleistet werden kann. Der Wochentag ist falsch. Es ist Mittwoch, der 25. November.

Wie die Stadt Jüterbog außerdem am Freitag mitteilte wird der Betrieb am kommenden Mittwoch nicht vollständig, sondern eingeschränkt und nur für fünf Gruppen wieder aufgenommen. Jede Gruppe hat ihre eigenen Öffnungszeiten, zu denen die Kinder nur in ihrer Gruppe betreut werden. Die Zeiten lauten: Gruppe 3, Käfer von 07.30 Uhr bis 16 Uhr; Gruppe 5, Löwen von 09 Uhr bis 15 Uhr; Gruppe 6, Schmetterlinge von 09 Uhr bis 15 Uhr, Gruppe 7, Igel von 07.30 Uhr bis 16 Uhr, Gruppe 8, Bären von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr.

Vorerst nicht betreut werden können die Gruppen 1, 2 und 4 ( Mäuse, Enten und Füchse). Laut der Stadt stehe für diese Gruppen kein Personal zur Verfügung. Einen Früh- und Spätdienst werde es bis auf Weiteres nicht mehr geben. Kinder mit Krankheitsanzeichen könne die Stadt zudem nicht betreuen.

Wie Bürgermeister Arne Raue (WsJ) auf MAZ-Nachfrage mitteilt, sei der Grund für die knappe Personalsituation aber nicht corona-, sondern „saisonbedingt“. Angesprochen darauf, was er über die steigenden Neuinfektionen in Jüterbog denke, erklärt Raue: „Ich denke darüber nicht. Ich handle als Behörde zeitnah und konsequent in Abstimmung mit der Landrätin.“ Die Verwaltung habe „der Lage entsprechend“ mit den derzeitigen Herausforderungen zu kämpfen. Weiterhin erklärt der Bürgermeister auf Nachfrage, dass die Geschwister-Scholl-Grundschule in Jüterbog nicht von Corona betroffen sei.

Von Isabelle Richter