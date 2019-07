Jüterbog Kloster Zinna - Friedenseiche verliert Ast Der Bereich rund um das Naturdenkmal wurde abgesperrt. Eine Firma soll den Ast untersuchen. Möglicherweise hat die Trockenheit ihren Teil zu dem Abbruch beigetragen.

An der hunderte Jahre alten Friedenseiche am Markt in Kloster Zinna ist ein Ast abgebrochen. Grund dafür ist die andauernde Trockenheit. Quelle: Isabelle Richter