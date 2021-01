Kloster Zinna

Der Jüterboger Ortsteil Kloster Zinna ist ein Besuchermagnet. Vor allem das Museum im einstigen Zisterzienser-Kloster und das Weber-Museum locken Touristen aus aller Welt, die dann vom historischen Ambiente und von der ländlichen Idylle der Umgebung schwärmen.

Die Einwohner selbst haben davon nur wenig und träumen schon lange von einem Ort, an dem sich Jung und Alt treffen, spielen und plauschen können. „Vor zwei, drei Jahren haben sich mehrere Eltern zusammengetan und darüber nachgedacht, ob und wo es in unserem Ort einen solchen Platz geben könnte“, erzählt Nicole Kreuzer, die vor acht Jahren in ihren alten Heimatort zurück kehrte und seit 2019 Mitglied im Ortsbeirat ist. Denn vor allem die Eltern sind es, die einen Dorfgemeinschafts-Platz vermissen, auf dem sie ihre Kinder sicher aufgehoben wissen.

Aus vielen seither mit Einwohnern geführten Gesprächen weiß Kreuzer, dass sich auch Ältere nach einem solchen Platz sehnen, so dass die Idee eines Mehrgenerationen-(Spiel-)Platzes nahe lag. „Damit, dass jeder immer nur vor seiner Tür kehrt und sich die Einwohner untereinander nur wenig kennen, wollen wir endlich Schluss machen“, träumen Kreuzer und ihre Mitstreiter – Antje Beier sowie Janine und Mike Stötzer, die sich zu einer Elterninitiative zusammenschlossen und für ihre Gemeinschaftsplatz-Idee inzwischen breite Zustimmung bekommen.

Gute Tipps vom Bürgermeister

Einer der eifrigsten Unterstützer ist Bürgermeister Arne Raue (WsJ). „Bei einem Hausbesuch hat der uns viele gute Tipps für unser Projekt gegeben und immer wieder persönlich beim städtischen Bauamt nachgehakt, damit es voran geht“, schildert Mike Stötzer.

Als die anfängliche Idee, den Platz direkt hinter dem Kloster zu errichten, aus Denkmal- und Naturschutzgründen zu scheitern drohte, hat Kreuzer sich auf den Weg in die Ämter gemacht um nach einer Kompromisslösung zu suchen. Dass es bereits Ende der 1990er Jahre Planungen für einen Abenteuerspielplatz hinter dem Kloster gab, war letztlich ein hilfreiches Argument.

Die Reste des Schneemanns vor dem Kloster werden bald weggetaut sein. Spielmöglichkeiten für Kinder gibt es im Ort kaum. Quelle: Uwe Klemens

Nicht nur die genannten Behörden unterstützen inzwischen das vom Ortsbeirat und vom Förderverein mitgetragene Projekt, sondern auch mehrere Sponsoren sind mit im Boot. 9.000 Euro aus MBS-Mitteln kommen vom Landkreis, 8.000 Euro aus seinem Verfügungsfonds hat Raue in Aussicht gestellt. 1.150 Euro kamen Ende vergangenen Jahres vom Unternehmer-Netzwerk „Regional, mir nicht egal“.

Damit alle Ideen für den Platz umgesetzt werden können, hat die Initiative nun einen Spendenaufruf gestartet, der ab sofort über die Webseite www.kloster-zinna.info aufgerufen werden kann. Das Ziel ist es, dass es im Frühjahr mit dem Bau losgehen kann. Neben Spielgeräten sollen auch ein Grillplatz mit Sonnenschutz-Überdachung entstehen und Bänke aufgestellt werden – für gemütliche Kartenspielrunden und Kaffeenachmittage.

