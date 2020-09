Kloster Zinna

Mit Hilfe eines Tastmodells soll die Erkundung von Kloster Zinna bald für Jedermann möglich sein. Ganz nach dem Vorbild am Jüterboger Mönchenklosters entsteht derzeit für den größten Ortsteil der Stadt ebenfalls ein Bronzemodell, an dem sehbehinderte und blinde Menschen künftig die Möglichkeit haben, den Ortskern mit allen Häusern, Straßen und historischen Gebäuden zu ertasten. „ Kloster Zinna zum Fühlen, Sehen und Begreifen“ steht auf dem 1,20 Meter mal einem Meter großen Entwurf, auf dem die einstige Webersiedlung in ihrer heutigen Verfassung dargestellt ist.

Künstler nimmt Hinweise von Einwohnern entgegen

Schon im November 2019 wurde der Bildhauer Egbert Broerken in Kloster Zinna begrüßt und mit dem Modell beauftragt. Während des 12. Handwerkermarktes am vergangenen Samstag bekamen interessierte Einwohner am Webhaus nun das Ergebnis seiner monatelangen Arbeit zu Gesicht. An einem Stand zeigte Broerken den Vorentwurf aus Wachs. Auch dieser war bereits mit einer dünnen Bronzeschicht überzogen.

Viele Klosteraner kamen zum Handwerkermarkt, um sich den Entwurf anzuschauen und dem Künstler ihre Hinweise mitzuteilen. Quelle: Isabelle Richter

„Ich mache das Vormodell schon immer auf Bronze, damit die Leute es sich besser vorstellen können“, so der Künstler. Broerken nutzte die Zeit am Samstag, um mit den Klosteranern vor Ort ins Gespräch zu kommen und die letzten Anmerkungen entgegenzunehmen. Denn schon bald soll die endgültige Fassung in die Gießerei gehen.

Förderverein übernimmt Organisatorisches

Zum aktuellen Zeitplan erklärt Andreas Baade: „Wir gehen davon aus, dass das Modell Anfang nächsten Jahres fertig ist.“ Der Vorsitzende des Fördervereins Kloster Zinna ist schon jetzt begeistert vom Ergebnis. Auf Initiative der VR-Bank und des Rotary-Clubs Kloster Zinna war das Tastmodell zunächst angeregt worden. „Wir haben daraufhin jemanden gesucht, der uns unterstützt“, berichtet Doreen Jannek, Sprecherin der VR-Bank Fläming. Mit dem Förderverein Kloster Zinna war ein kompetenter Partner schnell gefunden. Andreas Baade und seine Vereinskollegen übernahmen vor allem organisatorische Aufgaben, wie die Absprachen mit dem Künstler. Nach dem Treffen im November mit allen Beteiligten fiel der Startschuss.

Fotografierender Künstler war Gesprächsthema im Ort

Egbert Broerken verbrachte zuerst einen ganzen Tag damit, sich Kloster Zinna im Detail anzusehen. Zudem schoss er mehrere Fotos von allen Häusern. „Ich kenne Kloster Zinna besser als jeder andere“, sagt er und lacht. Der Bildhauer aus Soest blieb damals nicht lange unbemerkt. „Es hat nicht lange gedauert, dann war er schon Gesprächsthema im Ort“, erinnert sich Andreas Baade.

Viele Klosteraner waren irritiert von dem Mann, der ihre Häuser durch den Zaun hindurch fotografierte. Was daraus am Ende geworden ist, weckte bei vielen das Interesse. Laut Andreas Baade zeigten sich viele Klosteraner am Samstag begeistert von dem Entwurf und erkannten ihr eigenes Haus sofort. Kein Wunder, denn Egbert Broerken ist Profi. Schon über 200 solcher Modelle hat er bislang entworfen. Ein paar kleine Anmerkungen gab es trotzdem. Sie werden noch vom Künstler ergänzt.

Förderverein weiterhin auf Spenden angewiesen

Insgesamt 30 000 Euro wird das Modell kosten. Eine hohe Summe, die durch die VR-Bank Stiftung mit 15000 Euro, die VR-Bank Fläming mit 2300 Euro, dem Rotary-Club Kloster Zinna mit 5400 Euro und einer Einzelspende in Höhe von 4000 Euro finanziert wird. Auch der Förderverein Kloster Zinna beteiligt sich mit 300 Euro an den Kosten für das Modell. Wie der Vereinsvorsitzende Andreas Baade berichtet, wird der Verein außerdem die Kosten von rund 3000 Euro für den Steinsockel übernehmen, auf dem das Modell später platziert werden soll.

Auf die Unterstützung durch Spenden sei der Förderverein deshalb weiterhin angewiesen. Zudem erklärt Andreas Baade: „Wir sind noch auf der Suche nach jemandem, der uns das Modell aufstellt.“ Konkret meint der Vereinsvorsitzende damit das Heraufheben des etwa 120 Kilo schweren Bronzemodells auf den Sockel.

Offiziell vorgestellt werden soll das Tastmodell übrigens im Rahmen der 850-Jahr-Feier am 5. und 6. September 2021. Über den genauen Standort wird derzeit noch im Jüterboger Bauamt beraten. Andreas Baade verrät jedoch, dass die Miniaturansicht von Kloster Zinna in der Ortsmitte nahe des „Alten Fritz“ ihren Platz finden soll.

