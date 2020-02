Die seit mehreren Monaten in Kloster Zinna geparkten Autos sind dem Landkreis mittlerweile bekannt. Verfahren zur Entsorgung wurden jedoch nicht weitergeleitet. Der Mercedes und der Ford sowie ein kürzlich ebenfalls abgestellter Skoda Octavia werden weiter beobachtet.

Der Ford sowie der Mercedes (links) stehen schon seit Monaten unbewegt auf dem Parkplatz. Darüber hinaus wurde in der vergangenen Woche auch ein Skoda (rechts) per Abschleppseil zum Parkplatz gebracht. Auch er parkt inzwischen auf einem der Plätze. Der Kreis will den Skoda ebenfalls weiter beobachten. Quelle: Isabelle Richter