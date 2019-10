Nach jahrelangem Stillstand: Schrottautos wurden abtransportiert

Kloster Zinna

Lange waren die beiden schrottreifen Autos auf dem Parkplatz hinter der ehemaligen Stadtmühle in Kloster Zinna den Einwohnern des Jüterboger Ortsteils ein Dorn im Auge. Nach einigem Hin und Her nun die gute Nachricht: Der schwarze Mercedes Kombi und der grüne Mini-Van von Opel wurden im Auftrag des Landkreises Teltow-Fläming abtransportiert. Nach MAZ-Informationen soll die letzte Station der Pkws mit polnischen Kennzeichen eine Schrottpresse in Zossen sein.

Halter reagierten trotz mehrfacher Kontaktaufnahme nicht

Bis zum jetzigen Abtransport hatten die Autos seit einem beziehungsweise drei Jahren, ohne bewegt zu werden, auf dem Parkplatz gestanden. Für das Ordnungsamt Jüterbog gestaltete sich die Ermittlung nach den Haltern jedoch schwer. Auf eine Aufforderung, die Fahrzeuge zu entfernen, folgte keine Reaktion. Anfang Juni dieses Jahres war deshalb der Landkreis Teltow-Fläming vom Jüterboger Ordnungsamt über den Fall informiert worden. Von der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde (UABB) wurden die Halter nochmals angeschrieben. Eine Reaktion blieb ebenfalls aus.

Problem mit polnischen Autos reißt nicht ab

Vor einer Woche reagierte dann erneut das Jüterboger Ordnungsamt mit dem Auftrag, zumindest den Mercedes Kombi mit einem Bauzaun abzusperren. Der Grund: Im offenen Laderaum des Wagens befand sich ein Gastank. Vom Landkreis gab es in der vergangenen Woche allerdings die Information, dass die Abfalleigenschaft der Fahrzeuge noch nicht zweifelsfrei geklärt sei. Dies scheint sich in den vergangenen Tagen geändert zu haben.

Dennoch: Gelöst ist das Problem damit nicht. Wie ein Anwohner der MAZ am Dienstag berichtet, gebe es in der Nähe – aber etwas versteckter – noch zwei weitere Autos, die seit geraumer Zeit nicht bewegt wurden. Laut MAZ-Informationen sollen auch die Halter des weißen Ford Mondeo und der anthrazitfarbenen Mercedes A-Klasse sich nicht mehr in Kloster Zinna, sondern wieder in Polen befinden. Eine Anfrage dazu, ob dem Landkreis auch diese Fahrzeuge bekannt sind, wurde gestellt.

Von Isabelle Richter