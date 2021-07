Kloster Zinna

Das Projekt „Tastmodell für Kloster Zinna“ geht in die finale Phase. Nachdem vor rund zwei Jahren die Idee entstand, soll das Objekt nun im kommenden Jahr enthüllt werden. Wegen der Pandemie war es um den Förderverein Kloster Zinna und die Fortschritte etwas ruhiger geworden. Der Vereinsvorsitzende Andreas Baade kann nun aber endlich gute Nachrichten verkünden. Er berichtet: „Das Modell ist schon fertig gegossen und sicher eingelagert.“

Schon im November 2019 war Egbert Broerken mit der Anfertigung beauftragt worden. Der Bildhauer hatte kurz zuvor schon das Bronzemodell vor dem Jüterboger Mönchenkloster entworfen. Während des Handwerkermarktes im vergangenen Herbst war nach fast einem Jahr Arbeit der Entwurf von den Sponsoren und dem Bildhauer vorgestellt worden. Die Klosteraner hatten dort die Gelegenheit, letzte Anmerkungen zu geben.

Abstimmung zum Standort ist erfolgt

Laut Andreas Baade lief die Arbeit rund um das Tastmodell in den vergangenen Monaten im Hintergrund weiter. Infos zum Zwischenstand konnte man den Einwohnern danach nur schwer geben, da mit dem letzten Lockdown auch sämtliche Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten. Hinzu kam außerdem noch die Frage, wo das Bronzemodell denn schlussendlich platziert werden soll. Nach längerer Abstimmung mit dem Jüterboger Bauamt und dem Denkmalschutz, ist auch der Standort endlich beschlossene Sache.

Das Tastmodell soll etwa mittig auf der Grünfläche in einer Linie zwischen dem „Alten Fritz“ und der Mittelstraße platziert werden. Zuvor wollen die Mitglieder des Fördervereins die Fläche entsprechend vorbereiten. So soll um das Objekt ein befestigter Weg führen, „damit man einmal ringsherum fahren kann“, erklärt Andreas Baade. Diese Arbeit übernehmen die Mitglieder des Fördervereins in Eigenleistung.

Durch die Zuwegung können Menschen sowohl zu Fuß als auch mit dem Rollstuhl oder dem Rollator problemlos zum Bronzemodell gelangen. Die Miniaturansicht von Kloster Zinna ist aber nicht nur ein optischer Hingucker, sondern gibt künftig auch sehbehinderten und blinden Menschen die Möglichkeit, jede Ecke des geschichtsträchtigen Ortsteils im Detail zu erkunden und in sich trotz Handicap bildlich vorstellen zu können. Das Tastmodell bildet auf 1,20 Meter mal 1 Meter die einstige Webersiedlung ab – so, wie sie heute aussieht. Bildhauer Egbert Broerken hatte im Vorfeld der Anfertigung einen ganzen Tag damit verbracht, jede kleinste Ecke mit der Kamera zu dokumentieren.

Veranstaltungen und Spenden fehlten

Weil in dem Tastmodell viel Arbeit von allen Seiten steckt, soll es erst im kommenden Jahr in einem feierlichen Rahmen enthüllt werden. „Wir wollen uns auf jeden Fall bei den Sponsoren bedanken. Ob das im Rahmen eines unserer Feste oder separat passiert, müssen wir noch sehen“, so Andreas Baade zum Plan. Mit rund 30.000 Euro Kosten wäre das Projekt für einen kleinen Ortsverein nicht zu stemmen gewesen. Finanziell unterstützt wurde das Vorhaben mit 15.000 von der VR-Bank-Stiftung und mit 5.400 Euro vom Rotary-Club Kloster Zinna. Hinzu kam eine Einzelspende in Höhe von 4.000 Euro.

So sah der Vorentwurf im vergangenen Herbst aus. Inzwischen ist das Bronzemodell fertig gegossen. Quelle: Isabelle Richter

Um den eigenen Anteil zusammenzubekommen, sammelte der Förderverein in der Vergangenheit während verschiedener Veranstaltungen in Kloster Zinna immer wieder aktiv Spendengelder. Viele Events mussten in den vergangenen anderthalb Jahren jedoch ausfallen und die Kasse blieb lange leer. Im Rahmen der Brandenburgischen Sommerkonzerte hatte der Verein vor Kurzem wieder eine Gelegenheit, Gelder zu sammeln. Über 30 Bleche Kuchen wurden von Einwohnern gebacken und zur Verfügung gestellt und vor der Kirche an die Konzertgäste verkauft. Andreas Baade freut sich über die Unterstützung der Klosteraner. Denn das Tastmodell ist nicht das einzige Projekt, das der Förderverein unterstützt, um den Jüterboger Ortsteil für die Einwohner als auch für Touristen noch attraktiver zu machen.

Von Isabelle Richter