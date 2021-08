Kloster Zinna

Hoch über den gedrungenen Weberhäusern von Kloster Zinna erhebt sich ein riesiger Kran, der gerade eine schwer Last tief in die Erde herablässt. Der mobile Schwerlastkran steht mitten in dem Jüterboger Ortsteil neben dem Spielplatz an der Ecke Berliner Straße / Klosterstraße. Davor parken eine Reihe Handwerker-Kleinbusse und ein Lkw mit einem großen Container, der einen riesigen verrosteten Metallkessel sowie alte Pumpen und Rohre geladen hat, um sie zum Verschrotten zu bringen.

Was jetzt als Altmetall wieder eingeschmolzen wird, hat 23 Jahre lang seinen Dienst als Abwasser-Hauptpumpwerk in Kloster Zinna getan. Nun musste es komplett erneuert werden. „Die Behälterwände sind zu dünn geworden und zeigten von außen schon rostige Stellen“, erläutert Vorarbeiter Michael Bünting. Der Fachmann für Fernentsorgung überwacht die Arbeiten, die am Dienstag begonnen haben und spätestens am Donnerstag beendet sein sollen.

Altes Eisen. Die ausgemusterten Teile des Hauptpumpwerks werden zum Verschrotten abtransportiert. Quelle: Hartmut F. Reck

Michael Bünting arbeitet beim Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZ) Jüterbog-Fläming, der dem Dessauer Unternehmen Schröter den Auftrag erteilt hat, hier in Kloster Zinna Alt gegen Neu auszutauschen.

So ein Hauptpumpwerk ist das Herzstück der Abwasserentsorgung in einem Ort wie Kloster Zinna. Es ist ständig in Betrieb und hat nur eine begrenzte Lebensdauer. Diese liegt bei plus minus einem Vierteljahrhundert. So musste das Hauptpumpwerk von Kloster Zinna nun nach etwa 23 Jahren wieder erneuert werden. Ähnlich lange wird es dauern, bis es dann wieder selber zum alten Eisen gehört.

Während am Dienstag zunächst die alten Teile des Hauptpumpwerks demontiert wurden, konnten sie am Mittwochvormittag für den Abtransport verladen werden. Danach begann die Installation der neuen Teile. Dazu gehörte als erstes der neue Behälter, der in die Tiefe des riesigen Schachtes eingelassen wurde.

Die Apparaturen des Hauptpumpwerks für Abwasser in Kloster Zinna werden nach 23 Jahren ausgetauscht. Quelle: Hartmut F. Reck

Danach folgten die Rohre für eine komplett neue Druckleitung, die das Abwasser in die bestehenden und unterirdisch verlaufenden Abwasserrohre leiten. Hinzu kamen neue Pumpen, neue Rückschlagplatten und neue Schieber, wie Entsorgungsfachmann Michael Bünting erläutert.

Insgesamt verfügt der WAZ über 58 Pumpwerke in seinem Zuständigkeitsbereich. Sie alle werden regelmäßig kontrolliert, um Havarien zu vermeiden. Und das geschieht einmal pro Woche bei jedem Pumpwerk, wie Bünting betont.

