Härtestes Einsatzjahr der Feuerwehr Kloster Zinna

Kloster Zinna

Kloster Zinna. „Die Wehr befindet sich momentan in einer stabilen Lage und wir wollen, dass es so bleibt“, erklärte Matthias Müller während der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Kloster Zinna. Der Ortswehrführer zeigte sich während der jüngsten Auswertung des Einsatzjahres 2019 stolz auf bisher Erreichtes – obwohl es eine enorme Herausforderung war.

Seit der Gründung der Wehr im Jahr 1913 erlebten die Kameraden aus Kloster Zinna in 2019 ihr mit Abstand härtestes Einsatzjahr. Ganze 53 Mal mussten die Feuerwehrmänner und -frauen ausrücken. „Das gab es noch nie in über 100 Jahren unserer Feuerwehrgeschichte“, so Müller.

Schweigeminute für verstorbenen Kameraden

Viele Einsätze zerrten dabei nicht nur an den körperlichen Kräften der Ehrenamtler – auch seelisch kamen viele von ihnen an ihre Grenzen. Ein Autounfall im vergangenen Frühjahr wird den Einsatzkräften wohl für immer im Gedächtnis bleiben. „Bei diesem Unfall verloren wir einen uns lieb gewonnenen Menschen“, erklärte Matthias Müller. Darüber hinaus legten die Anwesenden während der Versammlung eine Schweigeminute für ihren im vergangenen Jahr verstorbenen Kameraden Hanno Schneider ein.

Wertschätzung und technisches Update

Trotz der schmerzhaften Verluste konnte Müller aber auch Positives aus dem Jahr 2019 berichten. So würde die Wehr im eigenen Ortsteil eine immer größere Wertschätzung erfahren. Viele Einwohner unterstützten die Kameraden in 2019 mit Sach- und Geldspenden sowie dankenden Worten.

Darüber hinaus konnten sich die Einsatzkräfte im Frühjahr über ein technisches Update freuen. Das neue Löschgruppenfahrzeug – welches auf den Namen „Pauline“ getauft wurde – macht die Kameraden aus Kloster Zinna stolz und sorgt für ein effektives und modernes Arbeiten.

Dank an die alteingesessenen Kameraden

Besonders ausgezeichnet wurde der Kamerad Paul Boese. Der 19-Jährige hat die wichtigen Grundlehrgänge zum Truppmann, Sprechfunker und Atemschutzträger bestanden. Darüber hinaus wurden Helmut Horn sowie sein Sohn Manuel Horn für ihre 30 sowie 20 treuen Dienstjahre geehrt.

Ohne die Arbeitseinsätze der Alters- und Ehrenabteilung wären die Kameraden aus Kloster Zinna manchmal aufgeschmissen.. Quelle: Isabelle Richter

Über die gesamte Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr Kloster Zinna sagte Matthias Müller außerdem: „Wir würden hier alle ziemlich alt aussehen, wenn wir euch nicht hätten.“

Wehrführer äußert Wünsche für Zukunft

Trotz der gut funktionierenden Wehr sind die Ansprüche in Kloster Zinna auch in 2020 hoch. Matthias Müller wünschte sich von seinen Kameraden unter anderem eine bessere Personalstärke bei Veranstaltungen sowie die bessere Vor- und Nachbereitung von Einsätzen. Darüber hinaus nahmen Jüterbogs stellvertretender Bürgermeister Joachim Wasmansdorff sowie Stadtwehrführer Michael Rinderle die noch offenen Wünsche der Kameraden für ihr Feuerwehrgerätehaus mit.

Von Isabelle Richter