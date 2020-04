Kloster Zinna blüht auf: Keine Briefe wegen Corona

Kloster Zinna

In der Woche vor dem ersten Mai flattert den Einwohnern des Jüterboger Ortsteils Kloster Zinna normalerweise eine besondere Überraschung ins Haus. Seit zehn Jahren bekommen sie im Frühjahr Post von der Blumenfee. „ Kloster Zinna blüht auf“ heißt die Aktion, mit der Landschaftsarchitektin Diana Lindner ihren Nachbarn jedes Jahr ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Gemeinsam mit ihren Unterstützern packt und verteilt sie die bunten Umschläge voller Saatgut jedes Jahr im Ort. Doch im elften Jahr ist nun alles anders. Wegen der Coronakrise kann auch die beliebte Tradition nicht wie üblich gepflegt werden.

Anzeige

Aktion ist ein Gemeinschaftsprojekt

Wie Diana Lindner schweren Herzens berichtet, wird es in diesem Jahr keine hübschen Briefumschläge mit Studentenblumensamen und Hinweisen auf die kommenden Veranstaltungen in Kloster Zinna geben. „Wenn das Wir fehlt, bricht eine wichtige Säule weg“, sagt die Initiatorin. Denn für sie und ihre zahlreichen Unterstützer hänge an dem Projekt weit mehr, als nur ein paar Blumensamen in bunten Briefumschlägen zu verteilen.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Aktion „ Kloster Zinna blüht auf“ stärkt das Gemeinschaftsgefühl in dem Jüterboger Ortsteil seit Jahren. Viele Klosteraner freuen sich auf die Zeit, in der sie das Saatgut gemeinsam aus den getrockneten Blüten vom Vorjahr pulen und dabei über Neuigkeiten und alte Geschichten plaudern können.

Ohne das gemütliche Beisammensein mit ihren fleißigen Helfern möchte Diana Lindner (hinten links) die beliebte Aktion in diesem Jahr nicht durchführen. Quelle: Isabelle Richter

„Es ist einfach ein Gemeinschaftsprojekt. Uns geht es darum, etwas zusammen zu machen“, so Diana Lindner. Die Tradition ohne das alles fortzuführen, kann sie sich nicht vorstellen.

Briefe wurden schon auf der ITB verteilt

Mit einer Hand voll Studentenblumensamen ihrer Großmutter fing bei Diana Lindner damals alles an. Für die blühende Pracht vor ihrem Haus erntete die Landschaftsarchitektin von ihren Mitmenschen viel Bewunderung. Kurz darauf entstand die Idee, das eigene Saatgut in Briefumschläge zu packen und sie im Ort zu verteilen.

Aus anfangs 100 Umschlägen sind inzwischen 1000 geworden. Ihren Höhepunkt erreichte die Aktion im Jahr 2017, wo gemeinsam viele Stunden darin investiert wurden, stolze 2500 Briefe zu verpacken. Ein Großteil davon wurde damals als Geschenk an die Besucher der Internationalen Tourismusbörse (ITB) verteilt.

Männer, Frauen und Kinder helfen mit

Zahlreiche Klosteraner bringen ihre getrockneten Blüten aus dem Vorjahr inzwischen zur Verwertung bei Diana Lindner vorbei. Im Frühjahr werden die Samen dann an mehreren Nachmittagen in Umschläge verpackt.

Die Verteilung der Briefe übernehmen traditionell die Kinder und Erzieher der Kita „Pittiplatsch“ und Mitglieder des Fördervereins Kloster Zinna. In den örtlichen Gasthäusern werden die Umschläge außerdem an Touristen verteilt. Die Aktion „ Kloster Zinna blüht auf“ ist deshalb schon über die Grenzen des Ortes hinaus bekannt.

Initiatorin setzt auf ihre Nachbarschaft

Die Entscheidung, das Projekt 2020 ruhen zu lassen, fiel Diana Lindner nicht leicht. Dennoch hofft sie in diesem Sommer wieder auf eine bunte Überraschung. Denn auch ohne den bekannten Briefumschlag können die Einwohner dazu beitragen, dass Kloster Zinna aufblüht. „Viele Leute haben ja zu Hause noch Saatgut oder man lässt sich vom Nachbarn aushelfen“, sagt Diana Lindner. „Gemeinsam kriegen wir das hin.“

Von Isabelle Richter