Es ist vollbracht! Die umfangreichen und mitunter aufreibenden Sanierungsarbeiten an und in der Klosterkirche in Kloster Zinna sind vollendet. Acht Jahre liegen hinter Ingrid Rosenzweig und Olaf Schwieger, die in diesem historischen Gotteshaus, dessen Grundstein vermutlich vor 850 Jahren mit der Gründung des Klosters gelegt wurde, nun jede Ecke und jeden Winkel kennen. Der eine als Chef-Restaurator, die andere als ständige Beobachterin mit Schlüsselgewalt.

Orgel der Klosterkirche wurde 1996 wieder in Betrieb genommen

Mit den acht Jahren ist es aber auch nicht getan. Immerhin gab es vorher schon Untersuchungsphasen, erinnert sich Ingrid Rosenzweig, die viele Jahre Vorsitzende des Heimatvereins von Kloster Zinna war, und seit noch mehr Jahren im Gemeindekirchenrat sitzt. Allein die Orgel wird nun 30 Jahre nach einem wichtigen Beschluss des Kirchengremiums auch äußerlich auf Vordermann gebracht. „Vor 1996 hat sie 15 Jahre lang gar nicht gespielt“, berichtet Rosenzweig. 1990, also unmittelbar nach der Einführung der D-Mark, entschied der Gemeindekirchenrat, 360.000 DM als Kredit aufzunehmen, um sie zu reparieren, weil es damals noch keine Fördermittel dafür gab. Die festliche Wiedereinführung der Orgel erfolgte dann 1996 mit dem Organisten Manfred Kircheis, begleitet vom Star-Trompeter Ludwig Güttler.

Nach acht Jahren erhält der Innenraum der Klosterkirche in Kloster Zinna seinen letzten Schliff. Quelle: Hartmut F. Reck

Die damalige Sanierung der Orgel betraf aber nur die Metall- und Holzpfeifen im Innern. „Damals haben wir gesagt“, erinnert sich Ingrid Rosenzweig, „wenn wir die Kirche machen, lassen wir auch die Orgel komplett restaurieren.“ Das geschah nun auch, aber erst im letzten Bauabschnitt. Das erledigte alles der selbstständige Diplom-Restaurator Karsten Skwierawski aus Gera mit Hilfe der freischaffenden Künstlerin Wenke Richter. Sie haben den Prospekt der frühromantischen Orgel von Gottfried Wilhelm Baer aus Niemegk von 1850 erst einmal vom Schmutz befreit, fehlende Holzteile sowie Leistenprofile und Schnitzereien ergänzt und die beiden geschnitzten Kreuzblumen auf den Spitzen neu vergoldet.

Mittelalterliche Malereien in einer Nische entdeckt

Regelgerecht aufgehübscht wurden nun auch andere Teile des Kircheninterieurs, die bisher immer zurückstehen mussten. „Wir haben die kleineren Arbeiten immer wieder von Bauabschnitt zu Bauabschnitt verschoben“, erzählt Rosenzweig, „weil die kleinen Sachen eben nicht so auffallen.“ Wenn man aber genau hinschaut, dann tun sich auch da Überraschungen auf. Wie etwa bei der Sakramentsnische. Deren äußere Farbigkeit tritt nun nach der restauratorisch sachgerechten Grundreinigung wieder zutage. „Sie war extrem verunreinigt“, so der leitende Restaurator Olaf Schwieger. „Die Farben, die man jetzt wieder sieht, stammen von der letzten Restaurierung 1894/95. Nur die Engel haben noch ältere Farbschichten.“ Doch was Ingrid Rosenzweig ganz besonders fasziniert, ist das Innere der Nische, das ebenfalls vorher stark verschmutzt war. Hier tauchten plötzlich goldene Sterne auf rotem Grund auf. „Das ist noch original mittelalterliche Malerei“, sagt Olaf Schwieger zu den Sternchen.

Nach acht Jahren erhält der Innenraum der Klosterkirche in Kloster Zinna seinen letzten Schliff. Quelle: Hartmut F. Reck

Während Schwieger mit einem feinen Ziegenhaarpinsel oder mit einem mit Alkohol befeuchteten Schwamm den Kanzelfuß reinigt, tauchen auch dort gestalterische Elemente auf, die aber erst aus dem 19. Jahrhundert stammen. Auch diese waren vorher kaum noch zu erkennen. Zeitgleich sitzt Schwiegers Assistentin Hanna Röhrs an dem Taufstein von etwa 1700, das im Laufe der vergangenen gut 300 Jahre ebenfalls stark verschmutzt war. Sie ergänzte und retuschierte Fehlstellen. „Dabei wird aber nichts überstrichen“, betont ihr Chef, „ sondern alles nur konservatorisch behandelt.“ Bereits am Sonntag wurde das Taufbecken wieder genutzt.

Nach acht Jahren erhält der Innenraum der Klosterkirche in Kloster Zinna seinen letzten Schliff. Quelle: Hartmut F. Reck

Gerüst in der Kirche wurde am Mittwoch abgebaut

Das Gerüst an der Orgel wurde am Mittwoch abgebaut. Bis in die nächste Woche wird sich noch die Reparatur der Verglasungen an den Windfängen an der Nord- und Südseite hinziehen, und dann wird Ingrid Rosenzweig hinter dem letzten Restaurator die Kirchentür abschließen können und für Gemeindeglieder und Touristen wieder öffnen. „Ich bin so dankbar, dass ich das alles erleben durfte“, sagt die 67-Jährige, „und was ich da alles gelernt habe!“ In der Tat kann man inzwischen mit Fug und Recht behaupten, dass Ingrid Rosenzweig ein laufendes Lexikon ist, was die alte Klosterkirche St. Maria der Zisterzienser in Kloster Zinna betrifft.

