Jüterbog

Was macht man, wenn „zwingender Handlungsbedarf“ herrscht? Wenn’s nach Jüterbogs Bürgermeister geht: am besten nichts! Schließlich hat man kein Geld. Und keinen Plan. Und kein Ziel. Denn wie will er ohne Hilfe mehr Kita-Plätze erreichen und bestehende erhalten? Antwort: Mal sehen! Da bietet sich ein privater Investor mit gutem Leumund als Retter aus der Not an, aber der will ja nur Geld verdienen! Das, was Raue daran für verwerflich hält, gesteht er einem anderen Investor zu, auch wenn der keine Kitas baut, sondern Einfamilienhäuser, wo wiederum Kinder aufwachsen, die dringend einen Kita-Platz brauchen.

Juristische Spitzfindigkeiten

Um seine Hilflosigkeit zu verbergen, versteckt sich Raue hinter juristischen Spitzfindigkeiten: Die Gemeinden seien gar nicht zuständig für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kitas. Dabei beruft er sich auf ein Verfassungsgerichtsurteil von 2003. Juristen ziehen daraus ganz andere Schlüsse.

Außerdem sei die Übertragung der Kita-Betreuung nur zulässig, meint Raue, wenn die Stadt dazu in der Lage sei. 2011 war sie es wohl, sonst wäre der entsprechende Vertrag mit dem Kreis nicht zustande gekommen. Aber den verschweigt er.

Von Hartmut F. Reck