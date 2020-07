Jüterbog

Am Freitagabend spielten Nathalie Hoyer (28) und Band in der St. Jacobikirche in Jüterbog mit ihrem Programm „Erythina Caffra, Gecko Ghetto or My Mona“. Mitten aus dem Leben gegriffen sind die Texte der jungen Mainzer Komponistin und Jazz-Sängerin, die vor kurzem Preisträgerin des Verbands für Kulturfeste im Land Brandenburg und bereits zum zweiten Mal Gewinnerin des internationalen Gesangswettbewerbs in Finsterwalde wurde.

Dabei ist Jazz nicht einmal ihr Steckenpferd. „Ich bin durch meine Familie und mein Musik-Studium immer mal wieder zum Jazz gekommen, mein Fokus lag aber eigentlich bei der Klassik“, erzählt Hoyer. Seit einiger Zeit verschreibt sie sich jedoch dem Modern Jazz und spielt sich gemeinsam mit ihren Kollegen und Freunden Lukas Moriz ( Piano), Bastian Weinig (Kontrabass) und Axel Pape (Drums) als Jazz Quartett in die Herzen ihrer Zuhörer.

Lieder übers Essen

Ihr Lieblingsthema, erzählt Hoyer, sei dabei das Essen: „Ich greife gerne Themen auf, die bisher nicht so stark besungen wurden.“. Ihre Erfahrungen und die Eindrücke ihrer Reisen, aber auch die kleinen Dinge des Lebens sind es, die die Kompositionen der 28-Jährigen so lebensecht machen. Mit beseeltem Spiel und einer ungekünstelten Art verzückt sie stets ihr Auditorium. Voller Gefühl wurden eigene Stücke wie „Playground“, „Dionysus“ und „Of Scars and their Tales“ vorgetragen, letzteres erzählt die Geschichte einer Narbe, die bei einem Bobbycar-Unfall in Kindestagen entstand. Ihre Musik ist zwanglos, ehrlich, bewegend.

Das Publikum, das seinen Weg in die kleine Kirche gefunden hatte, wirkte hingerissen ob der Band, die echten Modern Jazz mit viel Gefühl spielte. Ein besonderes Highlight war die einwandfreie Imitation einer Trompete, die die Sängerin vollführte. Während es bei Liedern wie „Drowning in my thoughts“ und „Out of sight, out of mind“ um das Loslassen der Liebe ging, erzählten die teils in italienisch dargebotenen Stücke „La lingua del cucina“ (zu deutsch: „Die Sprache der Küche“) und „Volare“ von purer Lebensfreude.

Arbeit an CD steht bevor

Insgesamt neun Titel trugen die vier Musiker aus Mainz vor. „Es war außergewöhnlich, ein sehr intimes Konzert“, freut sich Sylvia Mühle (61) aus Potsdam. „Sie hat uns mit ihrer Musik wirklich alle angesprochen.“

Dieser Auftritt sei dabei nur eines von insgesamt vier Konzerten, die vom Kulturfeste-Verband anstelle des Preisgeldes organisiert wurden, sagt Veranstalter Steffen Mühle (60). Vom 17. bis 19. Juli trat das Quartett in Jüterbog, Neuruppin, Brodowin und Lehnin auf.

Für die Zukunft wünscht sich Nathalie Hoyer weiterhin die ambitionierte Arbeit im Quartett: „Es ist meine Traumbesetzung, das Spiel mit Ideen bringt neuen Input und macht das Ganze viel lebendiger.“ Im Herbst beginnt die Produktion einer neuen CD, die Anfang nächsten Jahres herauskommen soll. „Wir haben aber noch keinen Namen.“

