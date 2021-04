Teltow-Fläming

„Orgelstadt“ ist eines der Attribute, das Kultur- und vor allem Musik-Interessierte immer öfter erwähnen, wenn sie von Jüterbog reden. Dass das so ist, ist vor allem einem Mann zu verdanken, der sich seit vielen Jahren um den Erhalt der historischen Instrumente seiner Wahl-Heimatstadt und darüber hinaus im gesamten Kirchenkreis Zossen-Fläming gekümmert hat: Kreiskantor Peter-Michael Seifried. Bevor der 61-Jährige am Sonntag in der Nikolaikirche feierlich verabschiedet wird, um sich künftig als Kantor der evangelischen Gemeinde in Jerusalem neuen Aufgaben zu widmen, gibt es am Tag zuvor mit der Wiedereinweihung der restaurierten Orgel in Markendorf ein glanzvolles und klingendes Finale seines Wirkens.

Lautsprecherübertragung für nicht geladene Zuhörer

Das 1904 vom Stettiner Orgelbaumeister Barnim Grüneberg auf der Kirchenempore im heutigen Jüterboger Ortsteil errichte Instrument ist damit die neunte, in ihrem Original-Klang spielbar gemachte Orgel der Stadt. Das ursprünglich zu ihrer Inbetriebnahme geplante Gemeindefest muss, wie so vieles in diesen Tagen, wegen der Coronakrise ausfallen. Dem Spiel von Laien-Organistin Henrietta Bettin, die in Markendorf lebt und gegenwärtig ihre Ausbildung zur C-Kantorin absolviert, kann in der Kirche deshalb nur ein kleiner Kreis geladener Ehrengäste lauschen. Die übrigen Zuhörer aus der Gemeinde können dem etwa halbstündigen, um 17 Uhr beginnenden Konzert mittels Lautsprecherübertragung vor der Kirche beiwohnen.

Mit diesem Lächeln hat der charismatische Musiker viele in den Bann gezogen. Quelle: Uwe Klemens

Auch an der Verabschiedung Seifrieds am Sonntag um 14 Uhr dürfen wegen der Pandemie ausschließlich geladene Gäste unmittelbar teilnehmen. Wer die Dankesreden und musikalischen Beiträge nicht versäumen will, kann den Gottesdienst online auf der Webseite des Kirchenkreises unter www.kkzf.de, sowie auf dem Youtube-Kanal der Nikolai-Kirchengemeinde in Echtzeit miterleben. Die Mitwirkenden sind dabei die Domkantorei Berlin, die Sänger des Nikolai-Kirchenchores und das Bläserensemble Jüterbog-Oehna. Auch Seifrieds Kirchenmusiker-Kollegen aus dem gesamten Kirchenkreis werden als Kantoren-Konvent zu hören sein.

Klingende Abschiedsgeschenke

Wer Peter-Michael Seifried ein letztes Mal in Jüterbog in Aktion erleben will, hat dazu am Sonnabend um 11 Uhr in der Liebfrauenkirche Gelegenheit. Denn statt eines großen Abschiedsgeschenkes für den künftigen Jerusalemer schenkt Seifried seinerseits der Kirchengemeinde insgesamt sechs klangvolle Instrumente. Eines davon, ein so genanntes Orgelpositiv aus der Hochzeit des DDR-Orgelbaus, wird vom ihm zum Klingen gebracht und erläutert.

An der Markendorfer Grüneberg-Orgel wurde noch bis vor wenigen Tagen gearbeitet, damit sie bis zu diesem Wochenende rechtzeitig fertig wird. Quelle: Uwe Klemens

„Das Positiv der Firma Voigt aus Bad Liebenwerda repräsentiert das Klangverständnis, dass man Ende der 1970er Jahre hierzulande von Orgelmusik hatte und mit welcher technischen Raffinesse es umgesetzt wurde“, schwärmt Seifried, der auch die Restaurierung des anderen, aus den 70er Jahren stammenden Positivs westdeutscher Bauart, zweier Cembali und zweier Harmonien aus der eigenen Tasche bezahlte.

Hand angelegt an die Orgel aus den 80ern hat Seniorchef Dieter Voigt persönlich, der, damals noch Stift im väterlichen Betrieb, schon beim Bau des Instrumentes mitgeholfen hatte.

Bis zur Wende und Auflösung des DDR-Rundfunks stand die Orgel im großen Sendesaal im Funkhaus in der Berliner Nalepastraße, wurde bei diversen Tonaufnahmen dann aber elektronisch verstärkt, um den Klang einer großen Orgel vorzutäuschen. Dass sie auch ohne Technik prachtvoll klingt, wird Seifried am Sonnabend unter Beweis stellen.

Ob und wie viele Menschen unter welchen Bedingungen tatsächlich live dabei sein können, wird anhand der Corona-Entwicklung erst unmittelbar entschieden. Sollte die Kirche nicht öffnen dürfen, wird das kleine Konzert ebenfalls nach draußen übertragen, worauf sich Zuhörer mit entsprechend wetterfester Kleidung einstellen sollten.

Wandelkonzert „Space out Bach“

Das selbe Prozedere gilt für das Orgelkonzert „Space out Bach“, das ebenfalls am Sonnabend zwischen 18 und 22 Uhr, allerdings in der Nikolaikirche, als Wandelkonzert, geplant ist. Der Berliner Domkantor Tobias Bromman, sowie seine Kollegen Christopher Sosnick aus Teltow und Andreas Behrendt aus Beelitz sind die Ausführenden.

Die ausführliche Informationen zu allen genannten und weiteren Veranstaltungen am Wochenende werden täglich aktualisiert und den Corona-Auflagen angepasst und sind auf der Kirchenwebseite unter www.kkzf.de zu finden.

Von Uwe Klemens