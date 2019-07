Die vier Teilnehmer des ersten Residenzprogramms auf dem Kreativ-und Kulturbauernhof Grüna haben am Wochenende Sound-, Licht- und Videoinstallationen zum Thema Natur in Grüna gezeigt. Teil des Abendprogramms war auch ein interaktives Dinner, an dem sich die Gäste beteiligen konnten.