Kultur: Neue Video-Reihe aus Jüterbog

Jüterbog

Konzerte, die neuesten Bestseller oder Wissenswertes zur Historie Jüterbogs – all das konnten Besucher bisher im Kulturquartier Mönchenkloster bekommen. Wegen der Corona-Krise ist die beliebte Kulturstätte seit Mitte März jedoch für Besucher geschlossen. Die Mitarbeiter sind trotzdem vor Ort und tüfteln ständig an neuen Ideen, welche Alternativen zum persönlichen Besuch sie ihren Gästen bieten können.

Mit dem jüngsten Projekt will sich das Team nun per Video direkt aus dem Kulturquartier bei seinen treuen Gästen melden. Den Anfang machen Jens Katterwe, Leiter des Kulturquartiers, und Geigerin Beate Klemens als Duett.

Anzeige

Kleine Clips aus allen Bereichen des Hauses

Warum nicht zu den Besuchern nach Hause kommen, wenn diese gerade nicht zu uns kommen können? Das dachte sich Jens Katterwe vor gut einer Woche. Dann kam ihm die zündende Idee. Kleine Clips aus den verschiedenen Bereichen des Hauses sollen ein wenig Abwechslung in den Alltag der Kultur-Fans bringen.

Weitere MAZ+ Artikel

Auch von den Kollegen gab es Zuspruch. Nur eine Woche später soll der erste Beitrag schon auf Facebook zu sehen sein.

Häppchenweise „Kultürlichkeiten“

Jens Katterwe und Beate Klemens probten am Mittwoch und Donnerstag gemeinsam im Mönchenkloster, um anschließend die ersten Musikstücke auf Video einzufangen. „Wir wollen einfach ein bisschen gute Laune verbreiten in dieser Zeit, wo so vieles nicht möglich ist“, so Jens Katterwe zum Hintergrund des neuen Angebotes. Unter der Überschrift „Kultürlichkeiten“ soll es in unregelmäßigen Abständen immer wieder „kleine Häppchen“ geben.

Wie der Kulturchef und die Geigerin berichten, setzt sich der Begriff „Kultürlichkeiten“ übrigens aus den Worten „Kultur“ und „Kleinigkeiten“ zusammen. Darüber hinaus stehe das „Ü“ im Wort für Jüterbog.

Neben den musikalischen Darbietungen sollen unter anderem auch Videos mit Buchempfehlungen oder Einblicken in die Schätze des Museums folgen. Zudem könnten für die kleinen Konzertvideos auch noch weitere Musiker vor der Kamera zum Einsatz kommen. Ideen und Anregungen gibt es jedenfalls genug, um auch in der Ausnahmesituation ein kulturelles Programm bieten zu können.

Info: Die Videos werden in Kürze auf der Facebook-Seite „ Kulturquartier Mönchenkloster“ veröffentlicht.

Von Isabelle Richter