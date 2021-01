Von Corona lässt sich Daniel Glinga-Gutwald vom Landgasthof Jüterbog in Werder nicht einschüchtern. Neben dem Pro-Agro-Marketingpreis erhielt er nun auch noch einen zweiten Preis.

Daniel Glinga-Gutwald vom Landgasthof Jüterbog in Werder konnte seine Preisverleihungen während der digitalen Grünen Woche nur digital in seinem Büro per Internet verfolgen. Quelle: Hartmut F. Reck