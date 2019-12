Zwei Aussteller aus Jüterbog bei der Grünen Woche

Jüterbog

Die Verwunderung war groß, als vor gut einem Monat Jüterbogs Stadtmarketing-Beauftragte bei der Vorstellung des neuen Messekonzeptes für die Grüne Woche den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung verkündete, dass sich die Stadt in diesem Jahr nicht als Aussteller daran beteiligen werde. Da die Zeit nicht mehr reicht, um den Bürgermeister mit einem Beschluss der Stadtverordneten umzustimmen, wird Jüterbog auf der Messe kaum vertreten sein.

Auch Jütro bleibt zu Hause

Auch den traditionellen Messestand des Konservenherstellers Jütro wird man im Januar in der Brandenburg-Halle vergeblich suchen. Erstmals verzichtet nun auch das Jüterboger Unternehmen auf eine Messe-Beteiligung. Seit dem Mauerfall gehörte der Jütro-Stand quasi zum Inventar der Grünen Woche. Warum man sich nun davon verabschiedet, wolle man nicht in die Öffentlichkeit tragen, hieß es am Dienstag vom Unternehmen.

Die Zahl der aus Jüterbog anreisenden Aussteller schmilzt damit auf einen Rekord-Tiefstwert. Neben dem Heimatverein Jüterboger Land, der einen Tag lang am Gemeinschaftsstand des Landkreises Teltow-Fläming und dessen Kommunen Werbung für die Flämingstadt machen wird und sich am letzten Messetag im Bühnenprogramm präsentiert, ist die Landgasthof Jüterbog-Werder GmbH der einzige weitere aus Jüterbog kommende Aussteller.

Ziel: Im Gespräch bleiben

„So lange man über mich redet, ist alles gut“, sagt Geschäftsführer Daniel Glinga-Gutwald. Er habe über eine Messeteilnahme nicht lange nachdenken müssen. Schon in seiner Zeit als damals noch angestellter Koch verschiedener Gourmet-Restaurants, habe der 40-Jährige erfahren, dass sich der zeitliche und finanzielle Aufwand eines Messestandes lohne. Als er vor knapp zwei Jahren den damaligen Erlebnishof Werder übernahm, gehörte die Messeteilnahme zu seinen ersten Projekten.

„Immer wieder kommen dann Gäste zu uns, die uns erzählen, dass sie uns von der Grünen Woche her kennen und nun selbst mal gucken wollten“, sagt Glinga-Gutwald. „Dass die Stadt nicht mitzieht und sich auf der Grünen Woche nicht präsentiert, finde ich doof“, sagt der Gastronom. „Für mich selbst spielt dieser Aspekt keine große Rolle, aber eine Flämingstadt mit einem solchen touristischen Angebot sollte dabei sein“, so der Landgasthaus-Chef.

Raffiniertes aus der Region

Das Menü, mit dem er unterm Funkturm am Landkreis-Stand und im Pro-Agra-Kochstudio für sich werben will, besteht ausschließlich aus raffiniert zubereiteten, regionalen Zutaten. Ganz nebenbei will Glinga-Gutwald bei seinen potenziellen Besuchern Werbung für die von ihm für das nächste Jahr geplanten Neuerungen machen. Erstmals soll es dort eine Hochzeitsmesse und thematische Kochkurse geben, beispielsweise für gesunde Ernährung, Barbecue, regionale Küche und Frischeprodukte.

Kritik an der Grünen Woche

Bürgermeister Arne Raue (WsJ) hatte sein Nein zur Grünen Wochen unter anderem damit begründet, dass diese eine Agrarmesse sei. Eine touristische Bewerbung der Stadt als Urlaubsstandort sei dort wenig wirksam. Zudem sei eine Standortwerbung für Kloster Zinna auf der Messe derzeit nicht sinnvoll, da dort eine längerfristige Baustelle eingerichtet wird.

Auch auf Kreis-Ebene hatte es Kritik an der Grünen Woche gegeben. So hatte die Grünen-Abgeordnete Ricarda Voigt die Messe als Fressorgie bezeichnet, bei der nur konventionelle Landwirtschaft ausgestellt werde. Deshalb sollte das Budget für die Messe gestrichen werden. Im Landwirtschaftsausschuss gab es dafür allerdings keine Mehrheit.

Von Uwe Klemens