Wittenberg

Noch ein paar Schritte zurück, dann nach rechts, nach links. Es ist nicht ganz einfach, die richtige Perspektive zu finden, um das riesige Gebäude einzufangen. Mal ist das gewaltige Schiff der Schlosskirche nicht so richtig im Bild, dann der pompöse Turm, der Wittenberges Stadtbild mit seiner grünen Kuppel prägt. Es ist, wie ein unruhiges Pferd zu fotografieren und es will nicht so recht gelingen, die Dimension des Sakralbaus festzuhalten – im Gegensatz zur historischen Dimension der Kirche.

Hier wurde also Weltgeschichte geschrieben, als Martin Luther 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an das schwere Holz der Eingangstür geschlagen hatte. Einer der vielen Touristentrupps tippelt samt Stadtführer über den Platz am theologischen Reformhaus: Es geht um große Adelsgeschlechter, um Askanier, große Zeiten und große Bauwerke und wenn man den Luther-Tetzel-Radweg von Jüterbog durch den Fläming nach Wittenberg fährt, dann ist die prächtige Stadt an der Elbe eine thematisches und architektonisches finale Grande.

47 Kilometer auf dem Luther-Tetzel-Weg von Jüterbog nach Wittenberg

Der 47 Kilometer lange Radexkurs auf den Spuren der Reformation beginnt an der Kirche St. Nikolai in Jüterbog und wenn man so will, radelt man von einer der Stätten, wo der gewaltige Umwälzungsprozess ausgelöst und die Lunte gelegt wurde, zum Ort, wo es schließlich zum Knall kam, der ganz Europa erschütterte. Es gibt sogar einen der seltenen Ablasskästen vom Geschäft mit dem reinen Gewissen, mit dem Prediger wie Johann Tetzel schließlich Luther zu Verkündung seiner Thesen getrieben hatte. Als Werbemaßnahme ließ Tetzel einen Teufel auf diese Kästen malen, der die armen Seelen im Fegefeuer quält. Der Slogan: „Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt“ und es fallen einem einige Geschäftsmodelle ein, die bis heute ähnlich funktionieren.

Zur Galerie Auf den Spuren der Reformation durch den Fläming: Die waldreichen Höhenzüge sind ohnehin immer ein lohnendes Ausflugsziel – bei der Landpartie über den Luther-Tetzel-Radweg wird das Naturerlebnis außerdem mit einem spannenden historischen Exkurs kombiniert.

Die Kirche, das Flaggschiff in einem schönen historischen Ensemble, prägt das Stadtbild mit ihrem Feldstein-Doppelturm – umringt von der gut erhaltenen Stadtmauer mit drei Toren und vielen historischen Gebäuden.

Auf der Fläming-Skate geht es Richtung Sachsen-Anhalt

Der Ritt durch die waldigen Höhen des Flämings, durch stille Dörfer und noch stillere Forstgebiete hat am Bahnhof Jüterbog begonnen. Es ist schon fast Abend, als ich auf der Fläming-Skate Richtung Sachsen-Anhalt rolle, durch die Überreste eines feuchten, dunklen Nachmittages. Der Himmel schimmert wie ein Aquamarin, langanhaltende Regenfälle waren wie eine Frischzellenkur für das Land. Der Wind fährt schwer durch die Kronen der Bäume und schüttelt die Tropfen aus den Blättern wie aus einem großen, rauschenden Duschkopf.

In Dennewitz ragt das Haupt von Friedrich Wilhelm von Bülow in den Himmel. Das Denkmal zeigt den Feldherrn, wie er entschlossen die Marschrichtung bei der Schlacht während der Befreiungskriege 1813 vorgibt und eine Landkarte erinnert an die Spuren des blutigen Gemetzels mit mehr als 100.000 Soldaten.

Auf dem Luther-Tetzel-Radweg weiter in Richtung Wittenberg

Ich ziehe weiter. Richtung Zahna, wo bei einem Gefecht vor der großen Schlacht die Säbel gerasselt hatten und Kanonen donnerten. Der Asphalt der Fläming-Skate windet sich grau wie eine Zündschnur durch das Land, vorbei an einer Windmühle und am schönen Weiher in Seehausen. Die Schwalben fliegen auf Pedalhöhe und ich mit Rückenwind über eine Hochfläche, immer dem Zeichen des Luther-Tetzel-Weges hinterher und einem Regentief davon. Schwer vorstellbar, was Leute wie Tetzel und Luther heute machen würden: Vielleicht wären sie als Fernsehprediger im Einsatz oder hätten eine Talkshow (Tetzel, Thesen, Temperamente), vielleicht würden sie auch in Emissionshandel machen oder als Reformer einen angeschlagenen Konzern durchkneten, bis er wieder in Form ist und Gewinn abwirft.

Der Fläming versinkt immer tiefer in der Dunkelheit, Infotafeln sind schwerer zu lesen als ein Hintergedanke. Das kleine Gebirge liegt wie eine grüne Baumgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Wenn man im Zwielicht durch das Waldmeer rollt, die Bäume haben den Hut schon tief ins Gesicht gezogen, Wirtshaus-im-Spessart-Kulisse – kann man sich gut vorstellen, dass Wanderer im Zeitalter der Wegelagerer zugesehen haben, rechtzeitig ein sicheres Plätzchen zu finden. Sonst halfen im Gewerbegebiet der Strauchdiebe keine Gebete, kein Tetzelkasten, keine Hotzenplotz-App und auch kein Bülow mehr.

Pannenhilfe in Naundorf

Noch realer wird die Vorstellung von einer gruseligen Hängepartie, als ich in Naundorf die ungefähr 100ste Panne in den vergangenen Wochen habe. Die Luft ist raus aus dem Vorderreifen, aber Einheimische übernehmen mit Flickzeug und Engelsgeduld die Pannenhilfe. Ein paar Tage später ist dann übrigens Endstation für den Roadrunner auf seinem langen Lebensweg. Es hatte sich auch noch eine Pedale verabschiedet, der Verschleiß ist der Preis. „Ricke-Racke-Ricke-Racke macht die Mühle mit Geknacke“ war am Ende das Motto und im Radgeschäft fand man eine Mängelliste lang wie Luthers Thesen. Die Diagnose? Altersschwäche. Mit dem Veteranen hätte man bei Horst Lichter und seinen Antikexperten bei „Bares für Rares“ vorbeischauen können.

Der Zustand der Tretmühle war aber auch ein exzellenter Diebstahlschutz. Früher hieß es, mit dem kann man Pferde stehlen, jetzt sind es Fahrräder, hat man manchmal den Eindruck. Vermutlich hätten Hotzenplotz und Co bei dem Geknirsche gedacht, da kommt eine Kompanie Gebirgsjäger und das Weite gesucht. Mit meinem Fahrrad hätten sie sich jedenfalls zur Strafe für die rustikalere Variante des Ablasshandels ordentlich Scherereien eingehandelt.

Wittenberg lockt aus der Ferne

Noch aber hält sich das Stahlross auf den Rädern und wir knirschen im Schweinsgalopp den Regenwolken davon, die sich mit der Dämmerung gegen den Tag verbünden. Zahna-Elster, was ein bisschen nach einer Dentallabor-Kette klingt, schält sich aus dem Horizont. Die kleine Flämingstadt liegt schon hinter dem gewohnten Aktionsradius, im Land hinter den Bergen. Man muss hier und da zweimal hinschauen, wegen der Beleuchtung wie in einer Cocktailbar, aber das macht man gerne, weil die Landschaft sehr schön ist. Wenn sich der Wald lichtet, hier im Fläming-Vorland, schimmern Lichtpunkte in der Ferne, eine Wiese ist mit Kunstobjekten bevölkert. Dann ist schon Wittenberg in Sicht, das Gute liegt so nah. Die Stadt leuchtet wie ein prachtvoll illuminiertes Festspielhaus, aber es ist sozusagen die falsche Vorstellung: Ich habe nämlich mal wieder beim Hotelbuchen nicht richtig aufgepasst – meine Herberge befindet sich in einem Nachbardorf.

Durch die Nacht zu gleiten ist dann aber eigentlich ganz schön, immer dem dünnen Spot der Fahrradlampe hinterher, der sich wie ein Suchscheinwerfer vorantastet. Mich erwischt doch noch eine Regenwolke, sie schickt aber nur ein paar milde Tropfen, die eher erfrischen als durchnässen und nach Sommerregen schmecken. Als ich das Hotel in Braunsdorf erreiche, in dessen Herbergsnamen natürlich Luther vorkommt, ist es inzwischen dunkel wie in einem Ablasskasten.

In Wittenberg erwartet die imposante Schlosskirche die Besucher.

Turm der Schlosskirche thront über den Dächern Wittenbergs

Am nächsten Morgen riecht es nach Frühstück und Historie in Wittenberg, nach Geschichte und Geschichten. Die Innenstadt funkelt und glitzert wie eine Epaulette: Touristen wandeln durch eine große Dauerausstellung, deren Exponate über viele Jahrhunderte vervollkommnet wurden. Der Turm der Schlosskirche thront wie ein smaragd-grünes Zepter über den Dächern der Stadt – und eben Luther, wie ein gewaltiges Etikett. Vom Schatten des Weltstars wird ein ganzer VIP-Bereich großer Persönlichkeiten verdeckt – eigentlich müsste es Luther- und Stars-Stadt Wittenberg heißen. Lucas Cranach war hier als Hofmaler und Bürgermeister tätig, aber er war eben auch Taufpate für Luthers ältesten Sohn, Gotthold Ephraim Lessing studierte hier. Die Hauptstadt Kursachsens strahlte weit über die Region hinaus, die Universität zog viele helle Köpfe und ein intellektuelles Starensemble an.

Zu Hause schiebe ich das Rad ein letztes Mal durch den Hausflur, unser jahrelanges Radmovie ist zu Ende, der Abspann endet an der Kellertür. Die Fotogalerie der Tour wandelt zwischen Waldwelt und Welthistorie, zwischen Landpartie und Lutherstadt. Die Schlosskirche ist festgehalten, so gut es eben geht. Der Glanz, den das Gebäude umgibt und die Aura kann man nicht einfangen, man kann Wittenberg nicht riechen und schmecken. Es ist, wie im Internet ein Gewürz zu kosten: Von manchen Dingen muss man sich eben einfach selber ein Bild machen.

Die Route im Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt: Die Tour beginnt am Bahnhof in Jüterbog und endet an der Bahnstation in der Lutherstadt Wittenberg. Beide Stationen sind gut erreichbar, die Fahrt von Potsdam-Medienstadt in die Flämingstadt dauert eine Stunde, von Wittenberg nach Potsdam Hauptbahnhof mit der schnellsten Verbindung eine Stunde und 18 Minuten.

Anbindung an das Radverkehrsnetz: Es gibt in Wittenberg unter anderem Anschluss an den Elberadweg und ein regionales Knotenpunkt-Wegsystem mit lokalen Routen. Auch der Fernradweg Berlin – Leipzig verläuft teilweise auf der Strecke. Jüterbog liegt an der Fläming-Skate – mit tollen Routen in alle Richtungen.

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt einige Abfahrten und Steigungen, die aber nicht zu schwer sind. Der Höhenunterschied beträgt laut des Routenplaners Komoot 170 Meter. Wenn man sich etwas mehr Zeit nimmt und eventuell eine Übernachtung einplant, ist die Tour auch für ältere Menschen geeignet. Ob Kinder das Pensum bewältigen können, sollte man individuell entscheiden.

Länge: 47 Kilometer (Fahrtzeit vier bis fünf Stunden). Jüterbog – Niedergörsdorf – Dennewitz – Gölsdorf – Seehausen – Nauendorf bei Seyda – Zahna – Bülzig – Labetz – Lutherstadt Wittenberg.

Die Strecke: Die MAZ-Landpartie führt bis Naundorf über die exzellenten asphaltierte Fläming-Skate. Anschließend verläuft die Route teilweise auch über Feld- und Waldwege, die aber beim Test ordentlich befahrbar waren. Die Strecke ist mit dem Symbol des Luther-Tetzel-Weges gut ausgeschildert.

Hier geht es zu den detaillierten Karten: Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Die Tour bei Komoot gibt es hier.

Sehenswürdigkeiten: Orte von weltgeschichtlicher Bedeutung mit internationalem Flair, viel Natur, prächtige Bauwerke, ein Radlerparadies und Biotope – die Landpartie verfügt über besonders viele Sehenswürdigkeiten. Neben den prächtigen historischen Innenstädten in Wittenberg und Jüterbog gibt es unter anderem viele schöne Kirchen auf der Tour. Zahna beispielsweise verfügt über eine romanische Kreuzkirche – in dieser Form erhaltenen Kirchen sind sehr selten. Die Sankt Marienkirche in der kleinen Flämingstadt besteht aus Bruchsteinen, dem Backsteinkirchturm und der Wetterfahne aus dem Jahre 978. In Dennewitz gibt es eine sehr schöne Windmühle und das Bülow-Denkmal (mit interessanten Infotafeln), dass an die Schlacht erinnert.

Jüterbog: In Jüterbogs beeindruckendem Stadtzentrum wird wegen der vielen historischen Bauwerke wie mehreren Kirchen, zwei Klostern, der Stadtbefestigung mit drei Stadttoren oder dem Rathaus Geschichte lebendig. Es gibt viele weitere imposante Gebäude und außerdem einen schönen Schlosspark. Die Kirche Sankt Nikolai prägt nicht nur das Stadtbild mit ihrem markanten Doppelturm, sondern hat als Ort für Johann Tetzels Ablasspredigten auch große Bedeutung für die Geschichte des Ortes. Es gibt hier sogar einen der seltenen Ablasskästen.

Tipps kann man auch bei der Stadtinformation in den Räumen des Mönchenklosters einholen, dort befindet sich auch ein Museum. Von der Anlage des Franziskanerkosters existieren noch die Kirche, der Kapitelsaal, das Skriptorium und der östliche Klausurflügel. Vom Zisterzienserinnenkloster sind die Kirche und der nördliche Klausurflügel gut erhalten.

Wittenberg: Die Innenstadt ist wie eine große Geschichtsausstellung: Sehenswürdigkeiten, historische Plätze und prächtige Bauten reihen sich aneinander. Die Stadtkirche St. Marien, die Schlosskirche, das Lutherhaus und das Melanchthonhaus gehören seit 1996 zum Unesco-Welterbe. Sehenswert sind beispielsweise auch das Hamlethaus, das Bugenhagenhaus, das alte Rathaus am Marktplatz (mit Denkmälern Martin Luthers und Philipp Melanchthons) und das historische Wasserleitungssystem – ein technisches Baudenkmal. Das Ensemble rundet die Elbe mit ihrem Ufer ab, mit schönen Plätzen zum Verweilen.

Einkehrmöglichkeiten: In Jüterbog und Wittenberg gibt es eine große Auswahl an Restaurants und Gaststätten. Unterwegs warten aber auch schöne Rastplätze, um zu picknicken.

Bademöglichkeiten: Es gibt nicht sehr viele Badestellen unterwegs, aber Jüterbog, Zahna und Wittenberg verfügen über Freibäder. In der Lutherstadt kann sich außerdem in der Elbe abgekühlt werden, wenn man eine geeignete Stelle findet.

MAZ-Tipp: So viel Zeit wie möglich nehmen, eventuell ein Wochenende in der Region verbringen und beispielsweise Wittenberg erkunden. Der Elberadweg Richtung Dessau samt Steilufer ist herrlich. Vom wenige Kilometer von Wittenberg entfernten Apollensberg hat man eine tolle Aussicht auf die südliche gelegene Tiefebene samt Elbe.

Von Lars Sittig