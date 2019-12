„Lebende Krippe“ im Seniorenzentrum

Jüterbog

Einen Ochsen konnte man am Freitagabend als Krippentier präsentieren, dafür einen Esel, ein Kälbchen und ein Minischwein. Maria, Josef und das Jesuskind blieben an diesem nasskalten Nachmittag dem Abtshof auch fern, wo das Johanniter-Seniorenheim seinen 11. Adventsmarkt veranstaltete.

Erstmals trat eine „lebende Krippe“ auf, eben mit den genannten Tieren. Diese hatte Sabine Kidciak von ihrem Bauernhof in Bethau bei Annaburg mitgebracht. Sie arbeitet im Betreuungsdiest des Altersheims, was ihr so viel Spaß macht, dass sie die jeweils 40 Kilometer Hin- und Rückfahrt gern in Kauf nimmt.

Freude für Jung und Alt

Mit ihrem Sohn Matthias hatte sie die Tiere angeliefert. Sie konnten von den Heimbewohnern und ihren Besuchern gestreichelt werden, was vor allem die Kinder begeisterte.

Aber auch die Bewohner des Seniorenheims waren angetan, zumal viele von ihnen selber Bauern waren und sich über den erneuten Umgang mit Tieren freuten.

Streicheleinheiten

Die Tiere selbst ließen die Streicheleinheiten geduldig über sich ergehen. Für das gerade mal ein Monat alte Kälbchen war es noch etwas ungewohnt, während Esel und Schwein – beide jeweils 16 Jahre alt – das schon kennen. Sie traten nicht zum ersten Mal als „lebende Krippe“ auf, denn sie kennen das schon von so manchem Adventsmarkt.

Weitere Attraktionen waren der Auftritt der Trompetenklasse der Kreismusikschule, ein Bastelstand für Kinder, ein Teequiz am Apothekenstand und ein Handarbeiten-Stand.

Von Hartmut F. Reck