Lichterglanz in Schlenzer

Schlenzer

Überall blinkt und leuchtet es. Steffen Marwitz aus Schlenzer ist stolz auf den Lichterglanz in seinem Haus und auf dem 2500 Quadratmeter großen Grundstück. In den vergangenen drei Jahren hatte er auf seine übliche aufwendige Dekoration verzichtet und wurde schon angesprochen, wann es bei ihm denn wieder leuchtet.

Dieses Jahr war es soweit: Im April hatte er Pyramiden und Sterne geschweißt. Im September begann er mit dem Aufbau. Bis nach Totensonntag musste er sich allerdings mit dem Einschalten gedulden und so zählte er schon die Tage und Stunden, bis endlich wieder alle Lichter in hellem Glanz erstrahlen konnten.

Da er gesundheitlich angeschlagen ist, war Steffen Marwitz dieses Mal beim Aufbau auf Unterstützung von Freunden angewiesen. Selbst Ortsvorsteher Reinhard Siebert aus Schlenzer legte mit Hand an und brachte die Kugeln am fünf Meter hohen Weihnachtsbaum an. Insgesamt wurden zweieinhalb Kilometer Lichterketten verlegt. Um sich die Arbeit zu erleichtern, benutzte Steffen Marwitz dafür Teleskopstangen. „Das hat gut funktioniert“, sagt er. Seine neunjährige Tochter Stella half die Kabeltrommeln zu ziehen. Sie freut sich genau wie ihr Papa, wenn in der Advents- und Weihnachtszeit alles schön beleuchtet ist.

Rings um das Haus blinkt und glitzert es in Schlenzer. Quelle: Margrit Hahn

Angesteckt wurde Marwitz einst von seinem Nachbar. Als dieser vor mehr als 20 Jahren sein Haus weihnachtlich schmückte, überlegte sich Steffen Marwitz, gelernter Elektroinstallateur, dass man noch eine Schippe drauf legen könnte. Seitdem gehören neben den Lichterketten jede Menge Figuren, ein Schwibbogen, eine Weihnachtskrippe und eine Lok zu seiner Ausstattung. In diesem Jahr kam noch etliches hinzu: „Alles was blinkt ist neu. Dazu gehört auch der Musterwerfer“, berichtet der alleinerziehende Vater. Vor einem der Fenster spannte er eine Leinwand. Darauf sind sieben verschiedene Weihnachtskurzfilme zu sehen. Weil die Fläche auf seinem Grundstück nicht ausreicht, dreht sich der Schneemann nun beim Nachbarn. „Dem gefällt es. Da muss er weniger Deko anbringen“, berichtet Steffen Marwitz.

Viele Details sieht man erst auf dem zweiten Blick. Quelle: Margrit Hahn

Da er vor allem LED-Lichter verwendet, hält sich der zusätzliche Stromverbrauch im Dezember in Grenzen. Er rechnet mit 150 bis 200 Euro zusätzlichen Kosten, doch das ist ihm die Sache wert. Allerdings darf er noch nicht daran denken, dass ab 6. Januar alles wieder abgebaut werden muss, sagt er. Sobald die Lichter von den Bäumen entfernt sind, müssen sie trocken gelagert werden. Erst dann können sie wieder in Kisten verpackt auf dem Dachboden verstaut werden.

Steffen Marwitz bereitet für die Besucher Kartoffelsuppe und Glühwein zu. Quelle: Margrit Hahn

Erst hatte Steffen Marwitz überlegt, das Anleuchten jetzt mit einem großen Event zu verbinden. Doch aus gesundheitlichen Gründen hat er sich dagegen entschieden. Und so kommen die Besucher in kleineren Gruppen, um sich das Lichterspektakel anzuschauen. In der ersten Woche hatte sich der Heimatverein Jüterboger Land, seine Mittelalterfreunden sowie Nachbarn, Familie und Parteifreunde angesagt. Eine Wegbeschreibung erübrigt sich. Dort wo es am hellsten leuchtet, sind die Besucher richtig. In der Adventszeit kann man vor seiner Haustür von einer verkehrsberuhigten Zone sprechen, weil alle langsam vorbeifahren, um möglichst viel zu sehen.

Um die Schaltkreise zu entlasten, wird nicht alles auf einmal eingeschaltet. Als erstes ist um 16.30 Uhr die Fensterdekoration dran. Um 17 Uhr folgen dann die nächsten Lichter und kurz danach kann der gesamte Lichterzauber bewundert werden. „Um 20 Uhr ist Schluss, dann kommt eh kaum noch jemand vorbei. Bis auf die Schneelaser, die lasse ich auch in der Nacht an “, so der 55-Jährige.

Von Margrit Hahn