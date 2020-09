Jüterbog

Einen Kindheitstraum erfüllt hat sich der Jüterboger Jürgen Linek vor 25 Jahren, und den lebt er bis heute. „ Lineks Gartenfeldbahn“ ist längst über die Grenzen von Lineks Gartengrundstück und seiner Heimatstadt hinaus für jeden ein Begriff, der selbst irgendwann einmal von einem Dasein als Lokführer oder Weichensteller geträumt hat. Bis zu 1000 Besucher drehen auf der „LGFB“ jährlich ihre Runden.

Bewegung trotz Stillstand

„In diesem Jahr ist das wegen der Corona-Pandemie natürlich nicht so, aber Stillstand bedeutet nicht, dass sich gar nichts bewegen würde“, erläutert der 58-Jährige, warum die von ihm selbst aus alten Feldbahnloren und Schrottteilen gebauten Waggons samt Lokomotiven auf dem Abstellgleis stehen. Die Zwangspause hat Linek genutzt, um endlich mit schon lange geplanten Reparatur- und Wartungsarbeiten voran zu kommen.

„Die Wagons sind nun seit ihrer Jungfernfahrt zum Männertag 1998 pausenlos im Einsatz und hatten eine gründliche Überarbeitung nötig“, sagt Linek, dessen Arbeitspensum allein als Instandhaltungsmechaniker wohl das jeden angestellten Eisenbahners übersteigt. Wenn Bahn-Chef Linek im nächsten, dann hoffentlich coronafreien Jahr zum ersten Mal die Kelle hebt und am Steuerrad seiner Diesellok dreht, werden selbst die treuesten seiner Fans über das Facelifting Augen machen.

Dort, wo bislang Ketten in den Einstiegsöffnungen als Sicherung dienen, sollen die offenen Wagons künftig mit Pendeltüren gesichert sein. Auch die aus ausrangierten S-Bahn-Wagen stammenden Sitzbänke werden neu gepolstert und die Bodenbretter ausgetauscht. Der Farbmix aus Rot- und Grüntönen und das leuchtende Gelb des „LGFB“-bleibt erhalten. „Ich hoffe, dass ich vor dem Winter mit dem Lackieren durch bin, weil sonst der Lack nicht mehr richtig trocknet“, hofft Linek.

Auch auf der knapp 400 Meter langen Strecke und im Depot wartet auf den selbsternannten Bahn-Chef vor dem nächsten Saisonstart noch jede Menge Arbeit. Denn die meisten der größtenteils aus Holz bestehenden Schwellen liegen inzwischen ebenfalls seit einem Vierteljahrhundert im Boden und haben nun schon ihr zweites Leben hinter sich.

450 Schwellen auf knapp 400 Metern

„Um die 450 sind es“, schätzt Linek, der die meisten selbst überall dort ausgegraben hat, wo früher Feld- oder Fabrik-Bahnen fuhren. „Das meiste Material hab ich von der Kleinbahn des Sägewerks, das es früher mal auf dem Neumarkt gab“, verrät Linek. Auch von der Umgestaltung des Jüterboger Bahnhofs und dem teilweisen Abriss des ehemaligen Bahnbetriebswerkes Mitte der 90er Jahre profitierte Linek in Form nicht mehr benötigter Schwellen und Schotters. Um all seine Schätze zusammen zu tragen, war er damals auf Tipps aus dem Freundes- und Kollegenkreis angewiesen.

Vor dem Verlegen der Gleise hat sich der Hobbyeisenbahner mit den Grundlagen des Gleisbaus beschäftigt, sich Fachbücher und historisches Material über Kleinbahnstrecken besorgt und europäische Eisenbahn-Vorschriften studiert, bevor er mit dem Verlegen der eigenen Gleise und dem Bau seiner drei Haltepunkte auf „freier“ Strecke begann.

„Alle drei waren von Anfang an barrierefrei, also auch für Rollstuhlfahrer tauglich“, ist er noch immer stolz auf den Vorsprung gegenüber der großen Konkurrenz.

Diesjährige Lichterfahrt fällt aus

Wegen der aktuellen Corona-Lage hat sich Jürgen Linek schweren Herzens nun entschlossen, auch die letzte, eigentlich für dieses Jahr geplante Veranstaltung in seinem Feldbahn-Garten abzusagen. „Die inzwischen schon traditionelle Lichterfahrt, die sonst immer an dem Herbstwochenende stattfindet, wenn die Sommerzeit endet, muss ich absagen, weil ich bei großem Andrang einfach nicht in der Lage bin, im rollenden Betrieb auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten“, so Linek. Als kleines Trostpflaster für alle großen und kleinen Eisenbahnfans gibt es am 25. Oktober von 13 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür zum Anschauen der Technik und der Ausstellung über die Geschichte der Feldbahnen.

