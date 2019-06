Jüterbog

Zahlreiche Feuerwehrleute werden auch am Donnerstag wieder im Einsatz sein, um den großen Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog zu bekämpfen. Für den heutigen Tag sei ein weiterer Löschhubschrauber der Bundeswehr angefordert, teilte die Kreisverwaltung am Mittwochabend mit. Bislang waren zwei Löschhubschrauber der Bundespolizei im Einsatz. Auch Polizei, Hilfsorganisationen und Agrargenossenschaften unterstützen die aktuell etwa 150 Feuerwehrleute, hieß es am Abend. Wir halten Sie in unserem Newsblog auf dem Laufenden:

Von MAZonline