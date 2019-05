Knut Werner zeigte sich am Montag zufrieden mit dem Saisonstart im Jüterboger Freibad. Nach der regnerischen Eröffnung am Donnerstag, zog das Bad am Sonnabend und Sonntag viele Gäste an. Auch Jüterbogs Bürgermeister und sein Kämmerer wagten am Montag den Sprung ins Wasser.