Dahlewitz

Unbekannte stahlen in der Nacht zum Montag einen in Dahlewitz abgestellten Pkw Mercedes-Benz. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Polizisten sicherten Spuren, nahmen eine Anzeige auf und schrieben das Fahrzeug zur Fahndung aus.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jüterbog: Vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Am Montagnachmittag kollidierte auf einem Parkplatz in Jüterbog ein VW mit drei parkenden Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der VW-Fahrer das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. An den weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen entstanden Sachschäden von etwa 4.000 Euro.

Dahlewitz: Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Zum Glück gab’s eine Zeugin. Sie sah, wie am Montagmorgen auf einem Parkplatz in Dahlewitz ein Renault-Fahrer beim Einparken mit seinem Anhänger einen anderen, parkenden Renault touchierte und unmittelbar danach den Unfallort zu Fuß verließ. Polizisten stellten den Mann, der 0,94 Promille Alkohol intus hatte. Jetzt ist er seinen Führerschein los. Gesamtsachschaden: 500 Euro.

Zwei Pkw-Kennzeichen in Ludwigsfelde gestohlen

Im Zeitraum von Freitag bis zum Montag entwendeten unbekannte Täter von einem im Ludwigsfelder Damm in Ludwigsfelde geparkten Opel beide amtlichen Kennzeichentafeln. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und schrieb die Kennzeichentafeln zur Fahndung aus.

Von MAZonline