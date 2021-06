Jüterbog

„Die Johanniter haben scheinbar keine Ahnung davon, mit wie viel Aufwand die Pflege einer Demenzkranken verbunden ist“, ärgert sich Sven Urban. Der Jüterboger befindet sich weiterhin im Streit mit seinem Vermieter. Erst kürzlich flatterte erneut ein Brief von Krankenhausdirektorin Vivien Voigt ins Haus. Wieder wird der 49-Jährige dazu aufgefordert, den Flur zu räumen. Dabei sind die Fluchtwege schon seit dem Frühjahr frei, so Urban. Aktuell streitet sich der 49-Jährige mit den Johannitern um ein paar Wandposter. Warum man ihm diese kleine Freude nicht lässt, kann Sven Urban nicht verstehen. „In den Krankenhäusern und Heimen der Johanniter hängen überall Bilder in den Fluren. Da ist es kein Problem“, kommentiert er das jüngste Schreiben seines Vermieters. Immerhin: Die Fußabtreter dürfen im Flur bleiben.

Viel größer war der Schock allerdings, als nun auch noch Post vom Landkreis Teltow-Fläming kam. In dem Brief erklärt Sozialarbeiter Uwe Preiß, er wolle einen Termin mit Sven Urban vereinbaren. Zu den Gründen heißt es in dem Schreiben: „Beim Amtsgericht Luckenwalde wurde eine Betreuung für Frau Schiewe angeregt.“ Ein Bericht zur Erforderlichkeit der Betreuung soll erstellt werden. Sven Urban kann zwar nur vermuten, wer hinter der Anregung steckt – für ihn ist die Sache allerdings klar. Er sieht darin einen weiteren Versuch, Ingrid Schiewe und ihn als Mieter loszuwerden.

Heimpflege möchte er seine Partnerin nie wieder antun

Von dem Schreiben des Sozialarbeiters hat sich der Jüterboger nicht einschüchtern lassen. „Es liegt ein aktuelles Gutachten vom Sozialgericht Potsdam vor, welches bestätigt, dass Frau Schiewe in meiner Obhut und Pflege eindeutig besser aufgehoben und versorgt ist, als bei einem staatlichen Betreuer oder in der Heimpflege“, teilte Sven Urban dem Sozialamt Teltow-Fläming vor gut zwei Wochen mit. Dass seine Partnerin in einer dem Krankheitsbild entsprechend guten Verfassung ist, könnten nicht nur die Ärztinnen der Demenzkranken bestätigen – auch aus seinem Umfeld bekomme Sven Urban immer wieder Anerkennung.

Aus Protest und um die Leute über seine Situation zu informieren, hat Sven Urban die letzten MAZ-Artikel in sein Fenster gehangen. Quelle: Isabelle Richter

Ingrid Schiewe macht einen gepflegten Eindruck, wirkt munter und zufrieden. Täglich ist Sven Urban mit ihr unterwegs. „Wir waren am Wochenende erst im Spreewald“, erzählt der 49-Jährige, der seine Partnerin ohne Medikamente pflegt. Die Bewegung sei wichtig, um sie auszulasten. Sven Urban opfert seine ganze Zeit für die Pflege, aber er nimmt es gerne auf sich. Der Jüterboger möchte nicht, dass Ingrid Schiewe in einem Heim mit Medikamenten ruhig gestellt wird und dann noch schneller abbaut. Das habe er bereits erlebt. „So etwas werde ich ihr nie wieder antun“, sagt er.

Vom Sozialamt hat er bisher nichts mehr gehört. Sven Urban hofft, dass ihn auch die Johanniter künftig in Ruhe lassen. In den ersten zehn Jahren habe sich der Vermieter schließlich auch nie für das Paar interessiert. Das, was man dagegen seit zwei Jahren mitmachen müsse, zehre laut Urban nur noch an den Nerven.

Von Isabelle Richter