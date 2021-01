Jüterbog

Ein Leben ohne Klemmkuchen? „Für uns Flämingkinder undenkbar“, sagt die Jüterbogerin Bettina Krähe. Keine Hundert Jahre ist es her, dass ihr Ortsteil Damm noch ein eigenständiges Flämingdorf war, mit all den Traditionen, die man auch aus anderen Flämingdörfern kennt. Eine davon ist zur Fastnachtszeit das Klemmkuchen-Backen. „Das genauso dazugehört, wie die Tracht“, schwört die 54-Jährige, die die Gaststube ihrer Pension alle Jahre wieder zur Backstube umfunktioniert, um das Lieblingsgebäck ihrer Vorfahren mit Leidenschaft zuzubereiten.

Das Eisen der Ur-Ur-Ur-Großmutter gibt es noch

Wie’s geht, hat Krähe von ihrer Mutter Ute Heinrich gelernt, wie diese von ihrer Mutter und Großmutter. Vier Klemmeisen mit eingeschmiedeten Namen, Jahreszahlen und dem Namen des Hofes belegen, dass im Damm 119 das Klemmkuchen-Backen schon früher so eifrig betrieben wurde, wie es sich für eine ordentlichen Fläming-Wirtschaft gehört. Das Klemmeisen von Bettinas Ur-Ur-Ur-Großmutter Johanne Rietdorf stammt aus dem Jahr 1882.

Statt offenes Feuer bevorzugt die Klemmkuchen-Bäckerin elektrische Eisen. Quelle: Uwe Klemens

Als Betti 2003 auf dem Hof ihre Gaststätte und Pension „Damm 119“ eröffnete, entstand die Idee, den Gästen die Fastnachtszeit mit der Fläming-Leckerei zu versüßen. Ihre jährliche Klemmkuchen-Woche war für sie nicht nur eine umsatzsteigernde Geschäftsidee, sondern auch ein Stück Traditionspflege.

Die Klemmkuchen-Tage mit einem großen Fest zu beschließen, war die Idee einer befreundeten Journalistin. Ob es zehn oder schon elf Jahre her ist, dass Freunde der Klemmkuchen-Tradition zum ersten Mal den Fläminghof in Beschlag nahmen, weiß Betti Krähe nicht mehr so genau. Dass es ein großer Erfolg war, aber mit Sicherheit.

Der Heimatverein ist mit im Boot

Auch im Heimatverein Jüterboger Land, dessen Mitglieder sich in Sachen Fläming-Tradition erwartungsgemäß gut auskennen, kam die Idee eines Klemmkuchen-Festes gut an. Ein Jahr später war der Heimatverein als Organisator mit im Boot. Stück für Stück wuchs das Fest zum Festival und der Backtag reifte im wahrsten Sinne des Wortes zur Meisterschaft.

Statt offenes Feuer bevorzugt die Klemmkuchen-Bäckerin elektrische Eisen. Der hölzerne Griffel gibt der frischen Waffel nach dem Backen die Form. Quelle: Uwe Klemens

Alljährlich um die Zeit des christlichen Mariä-Lichtmess-Festes wetteifern seither Klemmkuchen-Freunde vor den Augen einer sachkundigen Jury um die Gunst des Publikums. Nicht nur die Besitzer des ältesten Klemmkuchen-Eisens und des schwergewichtigsten wurden dabei zu Gewinnern, sondern auch die geschicktesten und schnellsten Klemmkuchen-Bäcker.

„Zu stemmen ist ein Fest dieser Größenordnung nur, weil der Heimatverein mit dabei ist“, sagt Krähe. Während Falk Kubitza als Moderator die Stimmung anheizt, schauen Andreas Dehn und Wolf-Dieter Boche den Kandidaten beim Hantieren mit den geschmiedeten Eisen fachmännisch über die Schulter. Auch den gedrechselten Wanderpokal, den im vergangenen Jahr Dominik Dietzel mit nach Hause nehmen durfte, haben die Heimatfreunde gestiftet. Schon Tage vor dem Fest wird gemeinsam gebacken, damit auch die Zuschauer nicht auf ihr zylindrisch gewickeltes Waffelgebäck verzichten müssen. Während des Festes kümmert sich der Verein dann um die Bewirtung.

Klemmkuchen schmecken auch in Corona-Zeiten

In diesem Jahr müssen die Klemmkuchen-Freunde wegen Corona zwar auf ihr Fest verzichten, nicht aber auf das Gebäck. Seit Wochen steht Betti Krähe täglich mehrere Stunden in ihrer improvisierten Backstube, um mit einer ganzen Batterie elektrischer Waffeleisen die Nachfrage zu befriedigen.

Das Eisen von Bettis Ur-Ur-Ur-Großmutter Johanne stammt von 1882. Quelle: Uwe Klemens

„ Klemmkuchen bekommen kann in diesem Jahr nur, wer telefonisch vorbestellt. Drei Nachmittage lang reiche ich die Bestellungen dann durchs Fenster“, so Krähe. Wer probieren will, wie die nach altem Familienrezept gebackene Fläming-Spezialität schmeckt, muss sich sputen. „Denn die Bestellliste ist lang und am Aschermittwoch ist definitiv Schluss, wie es die Tradition verlangt“, blickt Krähe mit gemischten Gefühlen auf das Ende der Klemmkuchen-Saison voraus.

Denn bei aller Freude am Backen und an der Brauchtumspflege ist das Zubereiten von wöchentlich mehreren Hundert Klemmkuchen auch eine schweißtreibende und kräftezehrende Angelegenheit. „Der Durchschnitt pro Käufer liegt bei 20 Stück, aber ich hatte auch schon eine Kundin, die extra aus Rangsdorf kam und gleich 50 Klemmkuchen orderte“, erzählt die Backfrau. Als die Rangsdorferin beim Probieren vor Wonne die Augen verdrehte, weil der genau so schmeckte, wie die von ihrem Vater aus Flandern einst gebackenen, macht Bettina Krähe mächtig stolz.

Wer mitknuspern will, hat noch bis zum 17. Februar Gelegenheit, sich unter Telefon 0152/05 89 09 94 sein leckeres Fläming-Gebäck zu sichern.

