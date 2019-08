Es brennt erneut in der Nähe des ehemaligen Truppenübungsplatzes Keilberg bei Jüterbog. Nach aktuellen Aussagen wurde in diesem Minuten ein Löschhubschrauber angefordert. Teltow Flämings Kreisbrandmeister Tino Gausche ist auf dem Weg zur Brandstelle. Am Montag gegen 15 Uhr wurden Jüterboger Feuerwehrleute alarmiert. Sie haben den Brand bei Neuheim entdeckt.