Jüterbog

Nachdem es während der Corona-Demo am Montag in der Jüterboger Innenstadt zu heftigen Szenen zwischen Demonstranten und Polizei kam, fordern einige Jüterboger Stadtpolitiker eine Aufklärung von den Verantwortlichen. Die Fraktionen FJB, WsJ, AfD und BV/CDU haben dazu ein gemeinsames Schreiben an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) und Polizeipräsident Oliver Stepien verfasst. Unterzeichnet wurde der Brief von Hendrik Papenroth, Michael Poser, Paul Unger und Jacqueline Becker (FJB), Alexander Struck und Thomas Stugk (WsJ), Max Theilemann und Lutz Krüger (AfD) sowie Siegfried Klute und Uwe Meyer (CDU/BV).

Polizei-Einsatz in Jüterbog mit Pferden, Flutlicht und Drohnen

„Als besorgte Stadtverordnete erwarten wir, darüber Auskunft zu bekommen, was diesen Einsatz mit ca. 20 Mannschaftswagen, Pferde- und Hundestaffel, Flutlichtanlagen, Drohnen etc. rechtfertigt“, heißt es in dem Schreiben, dass kürzlich versendet wurde. Bereits am späten Montagnachmittag war ein großes Polizeiaufgebot angerückt, weil es Hinweise auf eine nicht angemeldete Versammlung in den sozialen Netzwerken gab.

Laut Angaben der Polizei hatte man erst vergeblich nach einem Versammlungsleiter gesucht und die Teilnehmer dann mehrfach zum Gehen aufgefordert. Wegen massiver Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung, habe die Polizei mit der notwendigen Identitätsfeststellung für die Ahndung der Rechtsverstöße begonnen. Dabei kam es dann zu Auseinandersetzungen.

Jüterboger Stadtverordnete fragen nach Hintergründen und Kosten

Michael Poser (FJB) habe sich der Polizei am Montag vor Ort als Stadtverordneter vorgestellt und Nachfragen zum Einsatz gestellt – sei dort aber abgewimmelt worden. Diese Art und Weise sei man in Jüterbog nicht gewohnt und dulde man auch nicht von überörtlichen Einsatzkräften, heißt es im Schreiben. Anlass für den Brief seien auch die vielen Nachfragen gewesen, die man von „besorgten Einwohnern der Stadt“ erhalten habe. Auch von Bürgern über die Stadtgrenze hinaus sei man wegen des Polizeieinsatzes in Jüterbog kontaktiert worden.

Aus Sicht von Hendrik Papenroth war das Polizei-Aufgebot unverhältnismäßig. Der MAZ erklärt der FJB-Vorsitzende: „In anderen Städten und Gemeinden in der Nähe sind die Versammlungen auch nicht angemeldet und es sind genauso viele Leute da, aber da kommen nicht gleich Hundertschaften. Und wenn man so eine Präsenz vorfährt, dann ist Stress immer schon vorprogrammiert, finde ich.“

Zur Beantwortung ihrer Fragen dazu, wer den Einsatz angeordnet hat, wer vor Ort die Verantwortung für die Durchführung hatte oder wie hoch die Kosten dieses Einsatzes sind, haben die Jüterboger Stadtverordneten eine Frist gesetzt. Bis zum 22. Februar fordern sie Aufklärung. Hendrik Papenroth rechne damit, dass zumindest die Landrätin auf das Schreiben reagieren wird.

Von Isabelle Richter