Jüterbog

Eine große Überraschung erwartete Kerstin Herre und Eckhard Graf aus Jüterbog am Dienstag in ihrem heimischen Garten in der Baruther Straße. In der Nacht hatten sich dort zwei riesige weiße Blüten an einer ihrer Kakteen entfaltet. Schon die pelzigen Knospen ließen mit ihren 15 Zentimetern Länge Großes vermuten.

Die Kakteenbesitzer freuen sich über den wunderschönen Anblick, denn die ursprünglich aus Argentinien stammende Pflanzenart Echinopsis schickendantzii blüht bei ihnen nach etlichen Jahren zum ersten Mal. Die andauernde Hitze und die vielen Sonnenstunden scheinen für das Kakteengewächs genau das Richtige zu sein.

Hoffen auf weitere Blüten

Viel dazu beisteuern mussten die Besitzer nämlich gar nicht. Wie Eckhard Graf verrät, haben er und seine Partnerin die Pflanze eher stiefmütterlich behandelt und kaum gegossen – eben so, wie es für einen Kaktus üblich ist.

Schade nur, dass die Blütenpracht von kurzer Dauer ist: Schon nach wenigen Stunden ist der schöne Anblick passé. Allerdings hat das Paar noch weitere Exemplare im Garten. So besteht die Chance, dass sich auch dort noch Blüten ausbilden. Sobald es kälter wird, ziehen die Kakteen aber erst einmal wieder in den Wintergarten.

Von Isabelle Richter