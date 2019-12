Kloster Zinna

Ein Zeuge hat am Dienstagmorgen einen Einbruch in Kloster Zinna beobachtet und ist von den Tätern angegriffen worden, als er nachfragte, was dort passiert. Er sah, dass sich zunächst zwei fremde Personen auf dem Nachbargrundstück aufhielten, die dort die Mülltonnen bewegten und im Anschluss in Richtung B 101 davongingen.

Täter greift mit Reizgas an

Kurz darauf parkte ein Fahrzeug mit geöffneten Türen auf dem Gehweg und der Nachbar vernahm Geräusche aus dem Nachbarhaus, was ihn dazu veranlasste nachzuschauen, was dort vor sich geht. Nachdem er einen Mann an dem Fahrzeug ansprach, drehte dieser sich um, griff nach etwas aus dem Fahrzeug und sprühte dem Zeugen Reizgas ins Gesicht. Im Anschluss hörte der mann, dass mindestens eine weitere Person aus dem Haus des Nachbarn kam und die zuschlagenden Fahrzeugtüren. Der Transporter fuhr dann davon.

Später stellte sich heraus, dass das Wohnhaus durchwühlt wurde. Die danach informierte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Fahrzeug und den flüchtigen Tätern ein, die jedoch ergebnislos verlief.

Erster Täter übergewichtig

Nach Angaben des Nachbarn war der Täter, der ihm Reizgas in die Augen gesprüht hat, circa 1,80 Meter groß und 30 bis 35 Jahre alt. Er wirkte schwer und kompakt, wog etwa 100 Kilo, war übergewichtig nicht sportlich. Er trug eine blaue Jeans und einen dunklen Anorak mit Kapuze und Fellkragen (eine Art Parka). Er sah osteuropäisch aus und sprach kein Deutsch, sondern vermutlich eine slawische Sprache.

Zweiter Täter schlank

Der zweite Täter, der aus dem Haus gelaufen kam, war circa 1,75 bis 1, 80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, schlank, hatte kurze blonde oder helle Haare, sah ebenfalls osteuropäisch aus und trug eine hellblaue Jeans und einen roten Parker mit dunklem Fellkragen an der Kapuze. Er sprach ebenfalls kein Deutsch, sondern eine vermutlich slawische Sprache. Bei dem Auto handelte es sich um einen älteren Opel eines Caddy-Models in blau.

Weitere Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei würde nun gern wissen, ob jemand am Dienstagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr in Kloster Zinna oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder ob jemand Hinweise auf die unbekannten Tatverdächtigen oder das Fahrzeug geben kann. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter 03371/6000 zu melden oder das Hinweisportal unterpolbb.eu/hinweis zu nutzen.

Von MAZonline