Jüterbog

„Ich bin stolz, dass wir das erreicht haben“, strahlte Dierk Giese, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Jüterbog mbH (WoBau), am Freitag Vormittag mit den übrigen Besuchern der neuen Begegnungsstätte der Volkssolidarität um die Wette. Nach rund vierjähriger Planungs-, Vorbereitungs- und Bauzeit ist der „Goldene Herbst“ im Buchenweg 7 nun feierlich eröffnet und wird ab kommendem Montag an fünf Tagen in der Woche als Treffpunkt dienen.

Win-Win-Situation für alle Beteiligten

Stolz sein darf Giese auf jeden Fall, denn der neue Treff ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und ein Beweis für das soziale Engagement der städtischen Wobau. „Das große Wort dafür wäre ’Sozial-Architektur’, denn genau darum geht es uns, einen sozialen Treffpunkt für Menschen aller Altersgruppen und Bevölkerungsschichten zu schaffen“, sagt Giese, dessen anfängliche Idee eines reinen Mietercafés nun zu deutlich Größerem gereift ist.

Der neue Treffpunkt im Erdgeschoss des sanierten Wohnblocks im Buchenweg 7. Quelle: Uwe Klemens

Dass die Volkssolidarität (VS) nun der Betreiber der Begegnungsstätte ist, gibt dem Projekt Aufschwung, da die Mieter beim Organisieren von kleineren oder größeren, gemeinsamen Freizeitaktivitäten nicht auf sich allein gestellt sind. Die über Lotto-Mittel bis zum Jahresende gesicherte 25-Stunden-Stelle eines Sozialarbeiters ermöglicht die fünftägliche, mehrstündige Öffnung des „Goldenen Herbstes“, während der die Besucher nicht nur eine preiswerte, warme Mahlzeit einnehmen, sondern auch kreative, sportliche oder einfach gesellige Angebote in Anspruch nehmen und mitgestalten können.

Der Bürgermeister als Vermittler

Die Idee zur Erweiterung der Mietercafé-Pläne entstand, als die Volkssolidarität ihr angestammtes Quartier im Karnip verlassen musste, weil die Stadtverwaltung die Räume selbst benötigte. Bürgermeister Arne Raue (WsJ), zugleich auch Gieses Dienstherr, vermittelte zwischen VS und WoBau, so dass die Pläne für den neuen „Goldenen Herbst“ schließlich zum jetzigen Ergebnis reiften. Die Wobau hat einen Betreiber ihres Mietercafés, die VS ein modern eingerichtetes, würdiges neues Domizil.

Die Einweihung des Treffs ist zugleich das Finale des vor Jahren auf den Weg gebrachten, barrierefreien Umbaus von insgesamt 19 Wohnungen im Buchenweg-Quartier. Die letzten 12, zwischen 34 und 94 Quadratmeter großen, sind gerade fertig geworden und warten noch auf Mieter. Gieses Blick geht dabei nicht nur n Richtung älterer oder behinderter Menschen, sondern auch in Richtung junger Familien, die die Vorzüge von Barrierefreiheit in Anspruch nehmen wollen. Stück für Stück, so Gieses Hoffnung, könnte so der Generationen-Mix den oft als „Schlafstadt“ bezeichneten Stadtteil beleben.

Eine preisgünstige und warme Mahlzeit zur Mittagszeit ist das erste reguläre Angebot. Quelle: Uwe Klemens

Der „Goldene Herbst“ ist dabei ein wichtiger Schritt. Denn die Angebote sollen sich nicht nur an die ältere Generation wenden, sondern Jung und Alt gleichermaßen im Blick haben. Spätestens im kommenden Frühjahr soll der neue Mehrgenerationen-Spielplatz direkt vor der Tür fertig sein. Von der Terrasse aus können die Älteren dann bei einer Tasse Kaffee anderen beim Herumtollen zuschauen oder sich auch zum Mitmachen entscheiden.

Welche Angebote es neben dem täglichen Mittagbrot noch geben wird, sollen die Besucher selbst mitentscheiden. „Und natürlich lebt eine solche Begegnungsstätte davon, dass sich viele einbringen, entweder mit Ideen oder durchs Mitmachen VS-Geschäftsführer Florian Förster.

Einziger Wermutstropfen derzeit ist, dass noch niemand weiß, ob die Stelle des Sozialarbeiters auch im nächsten Jahr gefördert wird. Sollte es weitergehen, soll die Öffnungszeit von derzeit 11 bis 13 Uhr aufgestockt werden.

Von Uwe Klemens