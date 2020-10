Jüterbog

Ein Schüler des Jüterboger Goethe-Schiller-Gymnasiums ist positiv auf das Coronavirus Sars-CoV2 getestet worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises habe die entsprechende Meldung am Dienstag erhalten, teilte der Landkreis am Dienstagabend mit. Der Jugendliche sei ohne Krankheitszeichen. Er nehme aber am Schulunterricht nicht mehr teil und befindet sich in Quarantäne.

68 Schüler und neun Lehrer werden getestet

Die Schule wurde über den Fall informiert. In Kooperation mit ihr wurden die inzwischen enge Kontaktpersonen ermittelt. Dabei handelt es sich um 68 Schüler und neun Lehrer aus dem Kurssystem des Gymnasiums. Sie sollen am Mittwoch auf das Sars-CoV2-Virus getestet werden. Weitere Maßnahmen würden am Mittwoch mit der Schulleitung besprochen und festgelegt.

Die letzten Corona-Untersuchungen am Gymnasium wegen eines Infektionsfalls Anfang September 2020 zeigten keine Folgeinfektionen bei Schülern und Lehrern, so Kirsten Gurske, Erste Beigeordnete und zuständige Dezernentin.

