Viele Neuerungen auf der neuen B 102

Jüterbog

Die wegen des Ausbaus der Bundesstraße B 102 seit Jahren gesperrte Pferde- und Große Straße sind seit Wochenbeginn zwischen Neumarkttor und Dammtor in beiden Richtungen wieder durchgängig befahrbar. Dass sich das noch längst nicht überall herumgesprochen hat, ist am derzeit noch eher dünnen Verkehrsaufkommen zu merken – und daran, dass an Abstellplätzen für Pkws kein Mangel herrscht.

Am besten zwei Mal hinschauen

Nicht nur für Kraftfahrer und Radler, sondern auch für Fußgänger gibt es mit der Öffnung der Straße wichtige Neuerungen zu beachten. Vor allem Kraftfahrer tun gut daran, vor dem Einparken zwei Mal hinzuschauen, ob es an der betreffenden Stelle tatsächlich, und wenn ja, für welche Dauer erlaubt ist.

„In den ersten beiden Tagen haben wir bereits etliche Verwarnzettel ausgefüllt, aber gebührenfreie, weil wir natürlich wissen, dass sich die Autofahrer erst darauf einstellen müssen“, sagt Ordnungsamts-Mitarbeiterin Gabriela Kaiser.

Unterschiedliche Parkregelungen auf beiden Seiten

Praktisch in jedem Abschnitt links und rechts der Einmündungen zum Marktplatz und noch dazu auf jeder Straßenseite gelten nun unterschiedliche Parkregelungen.

War das Parken früher mit Ausnahme am Heilig-Geist-Platz durchweg nur einseitig und teilweise auch quer zur Fahrbahn erlaubt, dürfen Fahrzeuge nun beidseitig aber je nach Straßenabschnitt unterschiedlich lange, aber nur parallel zur Fahrbahn abgestellt werden.

Der Heilig-Geist-Platz ist schick geworden. Auch in den Seitenstraßen darf nun auf einer Seite geparkt werden. Quelle: Uwe Klemens

Achten werden die Politessen künftig verstärkt darauf, dass die Fahrzeuge in den zahlreichen neuen Parkbuchten stehen. Oder, wo erlaubt, auf der Fahrbahn. Aber keinesfalls, auch nicht mit nur zwei Rädern, auf dem Bürgersteig. Da abwechselnd mal Platten, mal kleine und große Granitpflastersteine verlegt sind, fällt die Unterscheidung mitunter schwer. „Ausschlaggebend ist, wo der Bordstein verläuft, der nicht überfahren werden darf“, sagt Kaiser. Eine Ausschilderung der einzelnen Parkflächen wird nicht erfolgen, da die bauliche Unterscheidung als ausreichend gilt. Wer, versehentlich oder mutwillig dennoch auf dem Gehweg parkt, wird mit 20 Euro zur (Stadt-)Kasse gebeten, was auch für Motorrad- und Mopedfahrer gilt.

Radler und Fußgänger gemeinsam

Eine augenfällige Neuerung ist auch, dass etwa die Hälfte der Gehwegbreite nun auch von Radlern genutzt werden darf. Auch hierauf weist keine Beschilderung hin, sondern nur der gepflasterte Streifen zwischen beiden Bereichen. Ein Vorfahrtsrecht gegenüber Fußgängern haben die Radler nicht, sondern müssen Rücksicht nehmen. „Der kombinierte Geh- und Radweg ist ein Angebot für die Radfahrer, das sie nutzen können, aber nicht müssen. Wer lieber auf der asphaltierten Straße fahren möchte, kann das weiterhin tun“, so Kaiser.

Die umverlegte Fußgängerampel neben der Sparkasse ist derzeit noch außer Betrieb. Radler dürfen den Gehweg nun mitbenutzen. Quelle: Uwe Klemens

Die Fußgängerampel in Höhe der Buchhandlung wurde nun direkt an die Sparkassen-Ecke verlegt, wo die meisten Fußgänger die Bundesstraße überqueren und der Verkehr so sicherer wird.

Alle Bushaltestellen auf beiden Seiten der Straße haben nun Hochborde bekommen, die deutlich zu erkennen sind und nicht zugeparkt werden dürfen. Auch das Ein- und Aussteigen wird dadurch komfortabler.

Sichtlich gespart haben die Planer beim Stadtgrün. Abgesehen von der Luther-Eiche am Heilig-Geist-Platz und fünf neben der Einmündung zum Planeberg gesetzten Bäumchen ist davon nichts zu sehen.

Von Uwe Klemens