Neues Lager

Ein Daimlerfahrer wurde in der Nacht zu Mittwoch auf der B 101 von einem Reh überrascht. Zwischen den Ortschaften Neues Lager und Jüterbog kam es zu einer Kollision von dem Fahrzeug und dem Tier. Das Reh starb an seinen Verletzungen. Der Daimlerfahrer blieb unverletzt und an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Am Ort nahmen Polizisten den Unfall auf. Der Jagdpächter wurde informiert, um das Reh zu bergen.

Von MAZonline