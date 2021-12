Jüterbog

Die Schulwegsituation am Parkplatz im Jüterboger Bleichhag wird sicherer. Vor gut zwei Monaten hatte sich die Luckenwalderin Katja Schmidt, Mutter eines im August in der neben dem Parkplatz liegenden evangelischen Grundschule eingeschulten Jungen, an den Verkehrsbeirat gewandt, da aus Sicht der Eltern der Verkehrsgeschehen auf dem Platz unübersichtlich und das Überqueren gerade für kleinere Kinder, die kaum über die Motorhauben parkender Fahrzeuge schauen können, besonders gefährlich sei.

Aus Busfahrer-Perspektive ist der Parkplatz gut einzusehen. Autofahrer, die am Bus vorbei auf den Parkplatz fahren, sind die größte Gefahrenquelle. Quelle: Uwe Klemens

Bei einem Vorort-Termin hatte sich der Beirat ein Bild von der Situation verschafft und beim Straßenverkehrsamt zunächst die Aufstellung eines amtlichen „Vorsicht-Schulkinder“-Schilders beantragt, das jedoch nicht genehmigt wurde, da es auf dem Parkplatz noch nie zu einem Unfall mit Personenschaden kam und dieser deshalb nicht als Unfall-Schwerpunkt gilt.

Neues Schild als Kompromiss

Mit der Genehmigung eines nicht-amtlichen „Achtung Schulweg“-Schildes, das bis zum Schulbeginn im neuen Jahr neben der Parkplatz-Einfahrt aufgestellt werden soll, wurde eine Lösung gefunden, die auch von den Eltern als guter Kompromiss gesehen wird.

Am Rande des Bleichhag-Parkplatzes haben Bauhofmitarbeiter neben der Ruine des alten Kinos einen zusätzlichen, provisorischen Gehweg abgezäunt. Quelle: Uwe Klemens

In Absprache mit der Schule wurde der Schulweg umverlegt, so dass die Schüler nicht mehr über das hintere Schulhof-Tor das Schulgelände verlassen und quer über den Parkplatz laufen. Der Schulweg führt nun durch ein anderes Tor über den Gehweg neben dem Parkplatz bis zum Busbahnhof. Neben der Ruine des ehemaligen Kinos wurde vom Bauhof ein zusätzlicher, provisorischer Gehweg abgezäunt, der baldmöglichst ordentlich ausgebaut werden soll.

Als größte Gefahrenquelle für die Kinder gelten weiterhin Autofahrer, die an den im Bleichhag parkenden Bussen oft viel zu schnell auf den Parkplatz auffahren, ohne auf die querenden Fußgänger zu achten. Aus Sicht der Busfahrer könnte hier ein zweites, auf der linken Fahrbahnseite neben den parkenden Busses aufgestelltes Vorsichts-Schild die Situation weiter verbessern.

Von Uwe Klemens