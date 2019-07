Jüterbog Neuhof - Storchennachwuchs auf dem alten Dorfkonsum Störche gehören zu den beliebtesten Sommergästen. Mit Leiter, Strick und altem Wagenrad hat ein Neuhofer dem Glück ein wenig nachgeholfen und freut sich nun mit seinen Nachbarn über das Geklapper.

Von der Mauer des Nowakschen Grünstückes aus kann man gut beobachten, was der Storchennachwuchs in seinem Nest so treibt. Quelle: Uwe Klemens