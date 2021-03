Werbig

Gut Ding will Weile haben. Nach mehreren Anläufen soll nun endlich eine Entscheidung fallen, wie die Gemeinde Niederer Fläming 23 Jahre nach ihrer Gründung am 1. Januar 1998 mit den teilweise gleichlautenden Straßennamen in ihren 23 Ortsteilen umgeht.

Bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung am Montagabend in der Mensa der Grundschule in Werbig war zunächst darüber zu entscheiden, wie denn die Bürgerbeteiligung bei diesem Thema vonstatten gehen soll. Zur Auswahl standen zwei Varianten: eine Einwohnerbefragung oder eine beziehungsweise mehrere Einwohnerversammlungen. Diese Entscheidung fiel diesmal ohne große Diskussion und mit einem eindeutigen Ergebnis von 13 Stimmen für eine Befragung und drei für die Einwohnerversammlung.

Dies ist vor allem der aktuellen Corona-Pandemie geschuldet, da Versammlungen ohnehin nicht stattfinden dürfen und auch nach einer Lockerung vorsichtig mit solchen Treffen umzugehen ist.

Pattsituation nach erster Abstimmung

Beim vorangegangenen Treffen der Gemeindevertreter Ende Januar war schon einmal darüber abgestimmt worden. Damals hatten von den 14 anwesenden Gemeindevertretern sieben für die Variante A und sieben für Variante B gestimmt. Wegen dieser Pattsituation vertagte man diesen Tagesordnungspunkt noch einmal auf die nächste Sitzung. „In der Hoffnung“, so sagte damals Bürgermeister Matthias Wäsche (Gemeinsam für Niederer Fläming/GfNF), „dass wir das nächste Mal eine ungerade Zahl an Abstimmungsberechtigten haben“.

Ganz so knapp ging dann die Abstimmung am Montag nicht aus, wobei einen Monat vorher deutlich mehr Sympathien für Einwohnerversammlungen geäußert wurden. Besonders der Bürgermeister liebäugelte damit, in allen Ortsteilen eine Versammlung zu moderieren.

Diese Mammutaufgabe könne Wäsche gern übernehmen, meinte sein Fraktionskollege Jörg Niendorf: „Wir müssen aber mal langsam eine Gemeinde werden, und wir müssen uns als Gemeindevertretung eine Meinung bilden.“

Klare Fragen, klare Linie

Uwe Gottwald von der Wählergemeinschaft Pro Gemeinde Niederer Fläming betonte, dass die Bürger noch einmal genau informiert werden müssen und klare Fragen gestellt bekommen, um auch eine klare Linie zu bekommen.

Das sah auch Dahmes Amtsdirektor David Kaluza so: „Letztlich hat die Gemeindevertretung zu entscheiden. Vor zehn Jahren gab es schon mal eine Befragung, die zu keinem einheitlichen Ergebnis führte.“ Deshalb sei genau zu überlegen, welche Fragen man stelle.

Genau damit ist jetzt die Amtsverwaltung beauftragt worden, die Fragen zu formulieren. Diese dürfen laut Einwohnerbeteiligungssatzung der Gemeinde nur mit ja oder nein beantwortet werden.

Identität der Orte beibehalten

„Wir sind uns darin einig, dass die Identität der Orte in den Adressen beibehalten werden soll“, sagte Bürgermeister Wäsche. Deshalb gibt es jetzt nach den vorangegangenen Beratungen zu diesem Thema zwei Varianten zur Umbenennung der Straßen: Entweder soll der Name des Ortsteils den Straßennamen ersetzen und alle Häuser im Dorf durchnummeriert werden, also zum Beispiel Wahlsdorf 99 in 14913 Niederer Fläming. Oder der bisherige Straßenname wird kombiniert mit dem Ortsteilnamen, also beispielsweise Wahlsdorfer Dorfstraße 99.

Schwierig wird’s mit der Umbenennung zum Beispiel des Nonnendorfer Wegs in Reinsdorf. Quelle: Hartmut F. Reck

Problematisch dürfte es aber dann werden, wenn der Straßenname in einem Dorf den Namen eines Nachbardorfes trägt wie zum Beispiel der Nonnendorfer Weg in Reinsdorf. Soll der dann Reinsdorfer Nonnendorfer Weg heißen? Das und einiges andere gilt es noch zu klären. Die Kosten für die neuen Straßenschilder – geschätzt 35.000 Euro – übernimmt die Gemeinde ebenso wie die Änderungen in den Ausweisen. Etwaige neue Hausnummern und ähnliches geht auf Kosten der Einwohner.

Von Hartmut F. Reck