Geld bleibt im Haushalt der Gemeinde Niederer Fläming auch weiterhin Mangelware. „Das Minus im Ergebnishaushalt liegt definitiv bei einer Million Euro“, wagte Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF) bei der jüngsten Sitzung des Bau- und Finanzausschusses eine Prognose auf die bevorstehende Haushalts-Diskussion.

Ein zweischneidiges Schwert ist dabei immer der Blick auf die Gemeinde-eigenen Immobilien und Liegenschaften. Denn sorgen diese zum einen durch Erlöse aus Vermietung und Verpachtung für Einnahmen, so muss die Gemeine andererseits auch in deren Erhalt investieren.

Prüfliste kommt auf den Prüfstand

Die Überlegung, sich zumindest von jenen Immobilien zu trennen, bei denen die Kosten-Nutzen-Rechnung negativ ausfällt, steht deshalb alle Jahre wieder während der Haushalts-Diskussion im Raum. 24 Objekte finden sich auf der Liste, die im Februar 2015 von der damaligen Gemeindevertretung verabschiedet wurde, um die Wirtschaftlichkeit der Immobilien zu prüfen und über den Verkauf nachzudenken. Nun empfehlen die Ausschussmitglieder der Gemeindevertretung, die Liste selbst auf den Prüfstand zu stellen.

„Entgegen allen früheren Befürchtungen hat sich die Bevölkerungsstruktur positiv entwickelt, statt des vorausgesagten Rückgangs ist die Zahl der Einwohner konstant geblieben oder hat sich sogar leicht erhöht“, sagte der Ausschuss-Vorsitzende Lutz Löffler. Durch die steigende Nachfrage nach Häusern und Baugrundstücken lassen sich seiner Einschätzung nach jetzt höhere Verkaufspreise erzielen, als noch vor sechs Jahren gedacht. Deshalb könnte die Kosten-Nutzung sicherlich anders ausfallen als damals, so Löffler.

Von den 24 Objekten in 16 Orten sind vier mittlerweile verkauft und die ehemalige Schule in Schlenzer in Erbbaupacht vergeben. Ein weiterer Verkauf steht unmittelbar bevor, so Wäsche. Während man die Idee, ein mit einer Arztpraxis ausgestattetes Gebäude in Hohenseefeld zu verkaufen, inzwischen verworfen hat, um den Fortbestand der Praxis nicht zu gefährden, soll nun ein weiteres, weitaus prominenteres Objekt der Liste hinzugefügt werden: Die ehemalige Bettina-von-Arnim-Grundschule im Hohenseefelder Ortsteil Niederseefeld.

Kaufantrag entfacht Diskussion um die alte Schule

Die im vergangenen Jahr in einer eigens dafür anberaumten Einwohnerversammlung kontrovers diskutierte Idee, die Fläche samt Gebäuden an einen Verein zu verkaufen, der dort eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Beeinträchtigungen und Senioren errichten wollte, hat die Diskussion um die Immobilie neu entfacht. Das Vorhaben spaltete den Ort in Befürworter und Gegner, die auch den Abriss des desolaten Gebäudes vorschlugen, um Platz für dringend benötigte Baugrundstücke zu schaffen. Als Kompromiss ausgehandelt wurde damals die Erstellung eines Gutachtens, um den aktuellen Wert, etwaige Sanierungskosten und den möglichen Verkaufserlös miteinander abzuwägen.

Doch das Interesse des Vereins und dessen gGmbH, deren Geschäftsführer inzwischen gewechselt hat, gibt es nicht mehr. Da auch das nun fertige Gutachten eine Gebäudesanierung als wirtschaftlich unrentabel bezeichnet, soll dieses nun abgerissen und die beräumte Fläche in Baugrundstücke aufgeteilt werden.

Die Kosten allein für den Abriss schätzt Bürgermeister Matthias Wäsche auf 100.000 Euro. Größter Preistreiber dabei sei die Entsorgung des aus Asbest-Platten bestehenden Daches.

Der nächste Schritt ist nun die Beantragung von Fördermitteln. Brandenburgische Kommunen können bei solchen Maßnahmen bis zu 90 Prozent Unterstützung erhalten. Über die eingegangenen Anträge aller Kommunen entscheidet Ende März eine Vergabe-Kommission.

