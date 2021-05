Niedergörsdorf

Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Pfingsten ist das dritthöchste Fest im christlichen Kalender. Pfingsten ist der übliche und am häufigsten genutzte Termin für die Konfirmation bei den evangelischen Christen.

Pfingsten ist immer um diese Zeit, aber die Konfirmation fiel vergangenes Jahr wegen Corona aus und wurde zu Erntedank im Herbst nachgeholt. Auch in diesem Jahr soll die Konfirmation, also die Aufnahme der jungen Gläubigen im Alter von etwa 14 Jahren in die Gemeinde, im September stattfinden, aber sechs von 20 Konfirmanden im Pfarrsprengel Nuthe-Fläming wollten in diesem Jahr dann doch lieber an Pfingsten ihre Konfirmation feiern. Trotz Corona oder gerade deswegen.

Konfirmanden zum Pfingsttermin: „Lieber jetzt als später“

„Lieber jetzt als später“, antworteten kurz vor dem Festgottesdienst am Sonntagmorgen Finja Clemens aus Niedergörsdorf und Martin Richter aus Borgisdorf fast im Chor auf die Frage, warum denn nicht erst im September mit den anderen. „Es könnte doch im September noch schlimmer sein“, pflichtet ihnen Emma Wiedemann aus Jüterbog ergänzend bei. Das sahen Paula Baum aus Hohenahlsdorf, Henning Schwanke aus Lindow und Nils Schneider aus Kaltenborn genauso.

Die Pfarrer Ines Fürstenau-Ellerbrock und Tobias Kampf sowie Theologiestudentin Christiane Zscherpel führten die Konfirmanden in die Kirche. Ihnen folgten die Mitglieder des Gemeindekirchenrats. Quelle: Hartmut F. Reck

Dass alles etwas anders sein wird als üblicherweise bei einer Konfirmation, daran konnten sich die Jugendlichen während ihres fast zweijährigen Konfirmandenunterrichts schon recht frühzeitig gewöhnen. Denn auch diese Zeit war für sie wie für die Pfarrer durchweg ungewöhnlich.

Kein Zutritt ohne negativen Corona-Test

Genauso ungewöhnlich waren die Vorbereitungen auf diesen Konfirmationsgottesdienst am Pfingstsonntag. Wegen der Pandemie sollte er im Freien in Borgisdorf stattfinden, musste aber wegen der unsicheren Wetterprognosen in die Niedergörsdorfer Kirche verlegt werden. Jeder Konfirmand durfte höchstens zehn Gäste mitbringen, und alle mussten sich vorher im gegenüberliegenden Gemeindehaus einem Corona-Schnelltest unterziehen. Der bot dann auch die Sicherheit, dass anschließend im privaten Kreise zuhause gemeinsam gefeiert werden konnte. Das Festessen wurde dann geliefert und bei manchen sogar alles selber gekocht.

Ohne negativen Corona-Schnelltest gab es kein blaues Bändchen. Und ohne Bändchen gab es keinen Zutritt zum Konfirmationsgottesdienst. Quelle: Hartmut F. Reck

Doch vorher ging es voll maskiert in die kleine Dorfkirche. Die Einsegnung nahmen Pfarrerin Ines Fürstenau-Ellerbrock aus Niedergörsdorf und Pfarrer Tobias Kampf aus Jüterbog vor. Die Konfirmation, so Tobias Kampf, sei die Antwort der jungen Leute auf ihre Taufe kurz nach der Geburt, also „das Ja der Menschen zu Gott“.

Dank für die Hartnäckigkeit

„Uns hat das Herz geblutet“, sagte Pfarrerin Fürstenau, dass die Jugendlichen wegen Corona die Gemeinschaft nicht erleben durften. „Umso erstaunlicher war es, mit welcher Hartnäckigkeit ihr neben dem digitalen Schulunterricht auch noch den digitalen Konfirmationsunterricht mitgemacht, Ihr die Texte für das Kirchenradio eingelesen und unermüdlich die Gemeindebriefe verteilt habt. Ohne Euch wäre vieles von dem, was bei Kirchens lief, nicht gelungen. Dank dafür und Hut ab!“

Jetzt, so wünschte sich die Pastorin, „könnt Ihr als Erwachsene in der Gemeinde richtig mitmischen. Mischt Euch ein, mischt uns ruhig auch mal auf“, forderte sie den Nachwuchs auf.

Feuer und Flamme für Gott. Die Konfirmanden entzündeten ihre zumeist 14 Jahre alten Taufkerzen an der Osterkerze und erleuchteten damit den Altar. Quelle: Hartmut F. Reck

Als Geschenk gab es für jeden neben der Konfirmationsurkunde nicht nur eine Bibel sondern auch ein Apfelbäumchen unter Anspielung auf ein berühmtes Luther-Zitat. Eine nette Idee war es auch, dass die nun im kirchlichen Sinne bereits erwachsenen Konfirmierten, die alle noch ihre Taufkerze aufbewahrt hatten, diese an der Osterkerze zu entzünden und damit den Altar zu erleuchten.

Von Hartmut F. Reck