Jüterbog Niendorf - Backofenfest für einen guten Zweck In Niendorf wurde wieder das Backofenfest gefeiert. Sechs Familien des Ortes beteiligten sich mit ihren Öfen. Der Erlös des Verkaufs von selbst gebackenem Brot und Kuchen soll einem ganz bestimmten Gebäude zugute kommen.

Die Sonne schmeckt, Brot und Kuchen schmecken – was will man mehr? Impression vom Backofenfest in Niendorf. Quelle: Nils Rosnau