Kirche dringt akustisch nach außen

Überall werden neue Formen von Gottesdiensten und geistlicher Seelsorge ausprobiert, um den Gläubigen zu zeigen, dass Kirche auch in Zeiten von Corona da ist, aber irgendwie anders funktioniert. In Jüterbog versucht man es etwa über den Twitterkanal „EvNikolai“ oder mit „ Andachten in der Tüte“. Das sind Textblätter mit einem ausgearbeiteten Gottesdienstablauf samt Liedtexten, Predigt, Gebeten und sogar einem Teelicht als kleiner Ersatz für eine große Altarkerze.

Geistliche Anstöße geben

„Damit versuchen wir, den Menschen nahe zu sein und geistliche Anstöße zu geben“, sagt Pfarrer Tileman Wiarda. Seit Ostersonntag ist nun ein weiteres Angebot dazugekommen, das vielleicht schon manch ein Passant beim Spazierengehen in der Nähe der Nikolaikirche erhören konnte. Da erklangen Orgelmusik, Gesang und die Ostergeschichte über Lautsprecher aus dem Gotteshaus. Seit dem letzten Sonntag sind es der Wochenpsalm 116 sowie drei Orgelstücke, die insgesamt etwa zehn Minuten dauern.

Die Idee dazu hatte Oliver Schulze aus Jüterbog. Er ist Tontechniker und betreibt von seiner Heimatstadt aus eine Agentur für Veranstaltungstechnik, die deutschlandweit große Bands betreut und ihre Open-Air-Konzerte neben dem Eventmanagement technisch mit allem, was für einen Tourneebetrieb notwendig ist, ausstattet.

Der Betrieb ruht

Nur derzeit ruht der Betrieb, weil die Eindämmung des Coronavirus das nicht zulässt. Die Idee einer Berliner Kirche, die Schulze damit beauftragt hatte, das Kirchengebäude durch ganze Reihen von in den Himmel ragendem Scheinwerferlicht optisch zu vergrößern und Gottesdienste und Orgelkonzerte akustisch nach außen zu übertragen, scheiterte am Lärmschutz und wurde nicht genehmigt.

16 kleine Lautsprecher sind rund um die Kirche angebracht, um die Andachten und Orgelmusik zu übertragen. Quelle: Hartmut F. Reck

„Bei uns dringt der Schall nicht weit über das Kirchengelände hinaus“, beteuert Pfarrer Wiarda. Gegenüber den riesigen Open-Air-Konzerten, die Oliver Schulzes Unternehmen „OS-VT Veranstaltungstechnik“ sonst auf die Beine stellt, wirkt die Technik in und an der Nikolaikirche recht bescheiden. 16 kleine Lautsprecher sind rund um die Kirche angebracht, zumeist am Baugerüst, das praktischerweise dort immer noch für die Dachsanierung gebraucht wird, und sorgen für die moderate Beschallung des Kirchengeländes.

Wiarda war begeistert von der Idee, als Oliver Schulze damit an ihn herantrat. Selbst ist Schulze zwar kein Kirchenmitglied, hatte aber schon einmal mit Wiardas Vorgänger Bernhard Gutsche zu tun und im Reformationsjahr 2017 bei dessen viel beachteten Mysterienspiel für die technische Ausstattung gesorgt.

Regelmäßige Übertragungen

„Das passte gut zu unserer Idee“, so Wiarda, „den Osternachtgottesdienst, der in Jüterbog immer etwas ganz Besonderes ist, nach außen zu tragen.“ So wurde er am Ostersonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zweimal stündlich abgespielt. Um aber auf Dauer die unmittelbaren Nachbarn nicht zu sehr zu strapazieren, wird seitdem die nun wöchentlich wechselnde Toninstallation samstags und sonntags zwischen 13 und 17 Uhr jeweils zur vollen Stunde übertragen und wochentags einmal um genau 15 Uhr.

Ab dem kommenden Sonntag soll dieses Angebot jeweils um 10 Uhr durch eine kurze Andacht erweitert werden, kündigt Pfarrer Wiarda an, „die es möglich machen soll, außerhalb der Kirche den Sonntag zu erfahren“. Bis jetzt, so ist es geplant, will die Kirchengemeinde dieses Angebot bis mindestens Ende Mai aufrecht erhalten. „Wir wollen doch von uns hören lassen“, so seine Begründung.

Lieber draußen bleiben, als jemanden auszuschließen

Zu denken geben Wiarda mögliche Lockerungen für die bisher untersagten Gottesdienste. „Wenn daran nur höchstens 20 Besucher teilnehmen dürfen, was mache ich mit dem 21.?“, fragt er sich. Dann sollten lieber alle draußen bleiben und sich die Andachten über die Lautsprecher anhören.

