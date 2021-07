Oehna

Das Wandbild mit röhrendem Hirsch oder mit treuen Knuddelaugen auf den Betrachter blickendem Reh gelten in der modernen Kunst oft als kitschig bis muffig. Dass dem nicht so ist, und es vielen Menschen genauso geht wie ihm, der gerne in das naturgetreu bis ins kleinste Detail gemalte Tierporträt oder Landschaftsidyll schaut, weiß der Oehnaer Kunstmaler Mario Hannemann genau. Aufgrund des Anklanges, den seine genau so gemalten Bilder inzwischen in aller Welt finden, steht der gelernte Metallbauer gegenwärtig an der Schwelle, sein bisheriges Hobby zum Beruf zu machen.

Malstifte statt Spielzeugautos

„Ich male eigentlich schon seit meiner Kindergartenzeit“, blickt der inzwischen 54-Jährige zurück. „Wenn die anderen Jungs mit ihren Autos gespielt haben, hab’ ich mir irgendwo Stifte und Papier besorgt und losgemalt“, erzählt Hannemann.

Durch die ersten Mal-Erfahrungen geschult, fand er als Jugendlicher Gefallen am Betrachten von Gemälden. „Eines hing über dem Bett meiner Oma und ich erinnere mich daran, wie sehr mich der Einfall des Lichtes, die Kontraste der Farben und die so erzeugte Stimmung in ihren Bann zogen“, sagt Hannemann, der seine Mal-Leidenschaft mit seinem drei Jahre älteren Bruder teilte. „Bert hat zwar mehr auf Porträts und Westernmalerei gestanden, aber wir haben uns gegenseitig inspiriert und handwerkliche Dinge voneinander abgeschaut“, erzählt Mario Hannemann.

Die musikalisch-künstlerische Ader des Vaters, der eine eigene Band hatte und seinen Knaben das bis heute geliebte Gitarre-Spielen beibrachte und seine Söhne in ihrer Mal-Leidenschaft bestärkte, war der nächste Glücksfall. „Unsere Mutter befand zwar, die Malerei sei die berühmte ’Brotlose Kunst’, aber die entstandenen Bilder hat sie dann doch gemocht und in ihr Zimmer gehängt“, blickt Hannemann amüsiert zurück.

Fantasie braucht Freiraum

„In der Schule war ich bekannt als derjenige Schüler, dem Malen und Zeichnen leicht von der Hand geht. Aber ich habe es nicht gemocht, wenn wir im Kunstunterricht zu viele Vorgaben bekamen. Malen, ohne dabei wirklich freie Hand zu haben und seiner eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen, hat für mich nichts mit Kunst zu tun“, lautet Hannemanns Urteil über diese Zeit.

Vielleicht war es ein Stück auch diese Erfahrung, warum sich Mario Hannemann gegen ein Kunststudium und für einen Handwerksberuf entschied. 20 Jahre lang arbeitete er als Metallbauer in der inzwischen nicht mehr existierenden Gräfendorfer Schmiede und wurde später Schweißer und Mechaniker in einem Industrie-Betrieb. Das Malen blieb Hobby und Leidenschaft.

„Irgendwann nach der Wende stieß ich auf die Acrylbilder eines amerikanischen Fernseh-Malers. Die Leuchtkraft dieser Farben hat mich so sehr beeindruckt, dass ich mit der Aquarellfarbe aufgehört habe und bis heute bei Acryl geblieben habe, das auch deutlich einfacher zu handhaben ist, als Öl, das nur sehr langsam trocknet und man schnell unabsichtlich etwas verwischt, das dann nur sehr aufwendig zu reparieren ist“, plaudert Hannemann aus dem handwerklichen Nähkästchen jeden Malers.

Konzentration ist wichtig, damit am Ende jeder Pinselstrich stimmt. Quelle: Uwe Klemens

Der Mal-Leidenschaft einen großen Schub verliehen hat die Idee seiner Frau Brita, ihrem von der kanadischen Wildnis begeisterten Vater zum 80. Geburtstag eine selbst gemalte Kanada-Landschaft zu schenken. Das naturalistisch gehaltene Bild gefiel, und zwar nicht nur dem Jubilar, sondern allen, die es zu sehen bekamen.

Mario Hannemanns Ehefrau Brita ist die erste und vielleicht auch kritischste Betrachterin seiner Werke. Quelle: Uwe Klemens

Mario Hannemann legte los. Damit auch wirklich jedes Detail stimmt, besorgte er sich Fachliteratur über die heimische Tier- und Pflanzenwelt. „Denn den röhrenden Hirsch gibt es nur zu einer bestimmten Jahreszeit. Dann müssen natürlich auch die Pflanzen dazu passen“, sagt der Maler. Als Vorlage dienen ihm Bleistift-Skizzen und Fotos, Arrangement und Stimmung entspringen seiner Fantasie.

Die erste Ausstellung war ein Erfolg

Die erste öffentliche Ausstellung im Jüterboger Kulturquartier vor drei Jahren wurde zum Erfolg. „70 Prozent meiner Bilder habe ich damals verkauft und bei so viel Zuspruch dann natürlich weitergemalt“, erinnert er sich.

Für die bei eBay mutig von ihm eingestellten Bilder fanden schon bald die ersten Käufer. „Naturliebhaber in Thüringen und Bayern, aber auch in Österreich und in Spanien schätzen gerade meine naturalistische Darstellung“, weiß Hannemann inzwischen. Auch Aufträge für bestimmte Motive gibt es mittlerweile mehr, als der Maler abarbeiten kann. „Nur an das Wandbild, das sich ein Jagdpächter aus Dennewitz von mir gewünscht hat, trau’ ich mich bislang nicht ran, weil ich zu wenige Erfahrung damit habe, welche Farbe sich am besten dafür eignet“, gibt er zu.

Gelegenheit, sich an Hannemanns Naturbildern zu erfreuen, gibt es mehrfach. Sein erster eigener, noch druckfrischer Kalender ist im Jüterboger Kulturquartier erhältlich. Dort eröffnet der Oehnaer Künstler am 29. August um 14 Uhr auch seine zweite Ausstellung, die dann bis Ende Oktober zu sehen sein wird. Einen ersten Eindruck verschaffen kann man sich auch auf der inzwischen eingerichtetem Webseite www.mario-hannemann.de.

Von Uwe Klemens